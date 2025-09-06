Egan Bernal, sincero por perder tiempo en la etapa 14: ¿cambio de planes en la Vuelta a España?

Egan Bernal finalizó en la casilla 51 a 21:45 de Marc Soler, el ganador de la decimocuarta etapa de la Vuelta a España 2025, que terminó en el Alto de La Farrapona, y dejó sensaciones encontradas después de una jornada que calificó como una de las más duras de lo que va de carrera. El colombiano del Ineos Grenadiers admitió que sufrió más de lo esperado y que ahora deberá replantearse sus objetivos en la competencia.

“Fue una jornada durísima, todo el día. Se fue bastante rápido y, en la penúltima subida, ya no pude seguir al grupo. Intentamos hacer un ritmo sostenido, pero en el valle decidimos ir más suave hasta la meta. Estaba en una situación en la que, si seguía apretando, quizás podía mantenerme o estar cerca del Top 10, pero fue muy difícil. Me toca pensar en recuperar e ir más adelante por una etapa, entrar en fugas o tener un objetivo diferente”, explicó Bernal con total franqueza.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Getty Images.

El corredor también reconoció que las condiciones climáticas fueron determinantes en su rendimiento: “Hoy no puedo sacar excusas, no tenía ningún problema físico más allá del cansancio y la fatiga. Siento que fue más el calor que estaba haciendo, me sentía en un horno, no tenía fuerzas. Veía que mucha gente estaba adelante y yo me iba quedando atrás. Ben Turner me iba bajando el paso, pero le pedía que fuera más suave. Ya en la parte alta hacía un poco más de frío y me empecé a recuperar, pero el grupo principal ya estaba muy adelante”.

De cara a la última semana de la Vuelta, Bernal fue claro en que su enfoque cambiará: “Cuando decidimos dejar ir la clasificación general íbamos a un ritmo muy suave, súper tranquilo. Quedan siete días y hay que pensar en correr diferente, tener una mentalidad positiva todas las mañanas y tratar de buscar un buen resultado de etapa en lo que resta”.

Con este panorama, el zipaquireño se despide de sus opciones en la clasificación general, pero se perfila como un candidato a animar fugas y buscar un triunfo parcial en los próximos días.