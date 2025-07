"Ya me estoy adaptando al nivel de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en el Tour de Francia"

Enric Mas (Movistar), sexto en la clasificación general del Tour de Francia, se mostró satisfecho por haber salvado una jornada al entrar en el grupo de los favoritos después de la batalla entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, corredores a los que considera "increíbles", y a los que se tienen que "adaptar".

"He vuelto a tener dos momentos difíciles, pero una vez más gracias al equipo he podido entrar en el grupo de favoritos. Me encontré bien y poco a poco voy estando en una buena posición. Es importante no haber perdido tiempo", señaló en meta el ciclista español, quien es el líder de la escuadra telefónica.

Un resultado de mérito, pues la batalla entre Pogacar y Vingegaard con Van der Poel en la lucha por la etapa, fue encarnizada. Varios fueron loas arrancones que protagonizaron, agitando la carrera y poniendo contra las cuerdas a más de uno, que se las ingenió para responder.

"Sí, Pogacar y Vingegaard van a machete, son corredores increíbles, tienen mucho gas, está claro que nosotros nos tenemos que adaptar a ellos y yo me estoy adaptando. Ha sido un día duro porque no podíamos dejar la fuga con 5 minutos, de lo contrario, los hubiéramos visto en meta", concluyó.

Enric Mas, ciclista español, es el líder del Movistar Team en el Tour de Francia 2025 AFP

Publicidad

Recordemos que el corredor neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) se impuso este domingo en la segunda etapa del Tour de Francia, con final en Boulogne-sur-Mer (noroeste), y se vistió con el maillot amarillo de líder de la general.

En un emocionante final en subida, 'MVDP', especialista en ese tipo de llegadas, se hizo con su segunda victoria de etapa en el Tour, superando al vigente campeón de la ronda francesa y campeón del mundo Tadej Pogacar, que se colocó segundo en la general, justo por delante del danés Jonas Vingegaard.