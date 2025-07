Einer Rubio solo tiene un deseo en el Tour de Francia: "Quiero que llegue la montaña"

El Tour de Francia 2025 no tuvo un inicio calmado en las primeras fracciones, sobre en la segunda, en la cual hubo muchas caídas y en el remate los favoritos se midieron entre sí. Esos chispazos dejaron como ganador a Mathieu van der Poel, quien no tuvo rival en una definición rápida, pero en medio de un repecho corto de montaña. Los colombianos no la pasaron tan bien, sobre todo Einer Rubio, que en su rol de gregario tuvo que sacrificarse y ceder tiempo.

El pedalista del Movistar Team cruzó la meta a 10:54 del neerlandés y en la casilla 155. Dicho esto, en la general quedó rezagado en la posición 175 a 16:22. "Dos etapas donde se esperaba algo típico del terreno francés, hoy con un poco de lluvia al principio de la etapa, afortunadamente ha parado, pero bueno nuestro líder ha entrado con los mejores que era lo que queríamos y salvar el día", dijo el 'escarabajo' en charla con nuestro periodista de Caracol Sports, Diego Alberto.

Tal como lo dijo Einer, su líder Enric Mas estuvo junto a los favoritos y se ubica sexto en la general a solos 10 segundos de Van der Poel. "Hemos tratado de ayudar en lo que hemos podido y sobre todo evitar las caídas y llegar bien", añadió el boyacense.

Por último, Rubio dejó ver su deseo de correr las etapas donde las rampas duras aparecen y desafían las piernas de los corredores. "Tratar de recuperar, ir día a día y esperar que llegue la montaña", concluyó.



El balance del Movistar Team

"Del interior a la costa, del aguacero al cielo despejado y de la llanura al quebrado desenlace, camino de Boulogne-sur-Mer. Con Enric Mas superando otra titánica jornada con sabor a clásica en el Paso de Calais, con explosivo final en ascenso y donde se impuso van der Poel (ADC)", fue la reseña que hizo en 'X' la escuadra telefónica sobre el objetivo y su principal corredor en la carrera.

