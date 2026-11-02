Clásico en Paraguay terminó en tragedia; un hincha fallecido tras Cerro Porteño vs. Olimpia

Un hincha murió producto de una "estocada" de arma blanca en el pecho, y otro resultó herido de bala y su estado es reservado, en hechos posteriores al superclásico del fútbol paraguayo, que ganó Olimpia el domingo por 0-2 al Cerro Porteño y se vio empañado por disturbios en las tribunas.

El jefe de la séptima comisaría de Asunción, Ricardo Chaparro, dijo este lunes al medio ABC TV que el fallecido, identificado como Jorge Daniel Acosta López, de 25 años, fue trasladado por desconocidos al Hospital del Trauma de Asunción, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

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"Dos personas le bajaron de un vehículo (...), no dieron datos, ni siquiera de la persona que estaba lesionada", agregó.

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La familia de la víctima sospecha que el joven fue emboscado por fanáticos de Olimpia en la ciudad de Lambaré, cercana a Asunción, aunque estos datos no fueron confirmados por la Policía.



"Esto es a consecuencia de la inseguridad reinante (en el país)", dijo Francisco Melgarejo, tío del fallecido.

En tanto que el hombre herido fue identificado como Darío Rubén Barrios Colmán, de 42 años, quien recibió un disparo en el pecho y fue hallado tendido sobre una vereda.

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De acuerdo con un reporte del diario HOY, Barrios Colmán, un hincha de Olimpia, veía el partido en una despensa cuando salió sin compañía a la vereda en la que quedó herido.

Estos hechos se produjeron después del triunfo de Olimpia en el superclásico, con los goles de Eduardo Delmás y Romeo Benítez, y que estuvo marcado por la violencia en las gradas.

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Los desórdenes comenzaron cuando se promediaban los 68 minutos del partido, y después de que Benítez festejara bailando el tanto que anotó con un potente derechazo al borde del área.

El baile, que se produjo en el banderín cercano a la barra local, provocó que los hinchas arrojaran objetos, botellas de agua y sillas contra el jugador de 23 años, al tiempo que obligó a una primera intervención de la Policía.

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El juego se repuso luego de unos minutos, pero los simpatizantes del Azulgrana protagonizaron nuevos episodios de violencia y se enfrentaron a la Policía, mientras muchos fanáticos dejaban apresurados el estadio.

Tras el pitazo final, una veintena de fanáticos del Azulgrana saltaron al terreno de juego y se enfrentaron con policías.

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La Fiscalía paraguaya informó este lunes en un comunicado de la detención "de seis personas sindicadas de protagonizar hechos de violencia" durante el superclásico, quienes esta jornada fueron citadas a declarar.