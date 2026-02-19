Equipo de la Premier League tomó decisiva medida, ante latente amenaza del descenso

El Tottenham Hotspur, equipo de la Premier League, no subirá los precios de los abonos de cara a la temporada que viene en un contexto de incertidumbre por la amenaza del descenso al Championship (Segunda división inglesa).

Según 'The Athletic', el conjunto inglés ha tomado esta decisión tras consultarlo con los grupos de aficionados, que ya se quejaron esta temporada al retirar las ayudas a los abonados de más de 65 años.

Tottenham empató 2-2 con Manchester City en la Premier League Foto: AFP

La última vez que el Tottenham aumentó los precios de los abonos fue en la temporada 2024-2025, cuando los subió un 6 %. Esto provocó que el abono más barato en el Tottenham Hotspur Stadium costara 856 libras (980 euros).



La actualidad de los 'spurs'

El contexto actual del Tottenham es de incertidumbre total, después de que el club despidiera en los últimos días a Thomas Frank y haya contratado al croata Igor Tudor como técnico interino hasta final de temporada.



Los 'Spurs' atraviesan un terrible momento en la Premier League y son decimosextos con cinco puntos respecto al descenso y este domingo reciben en casa al líder, el Arsenal, que no puede permitirse más tropiezos si quiere ganar esta liga.

Eliminados de las dos copas domésticas a las primeras de cambio, el único oasis del Tottenham esta temporada es la Champions League, donde pasaron como cuartos la fase de grupos y están a la espera de conocer su rival en los octavos de final de la competición.



Se enfrentan al líder de la Premier League

Los 'spurs' reciben este domingo 22 de febrero en el Tottenham Hotspur Stadium al Arsenal, escuadra que lidera el campeonato inglés con 58 unidades. El juego comenzará a las 11:30 de la mañana, en horario de Colombia.

