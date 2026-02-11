Equipo de la Premier League, con descenso latente, despidió a su DT; "era necesario"

Tottenham anunció este miércoles el despido de su entrenador, el danés Thomas Frank, apenas ocho meses después de acceder al cargo, y al día siguiente de una undécima derrota en la Premier League que acerca al club londinense a la zona de descenso.

"Los resultados y el rendimiento han llevado al Consejo a concluir que un cambio en este momento de la temporada es necesario", justificó la dirección del club en un comunicado, unas horas después de la derrota 2-1 contra Newcastle.

Ese resultado eleva a ocho partidos consecutivos sin ganar la mala racha del Tottenham, que no llevaba tantos partidos sin conocer la victoria desde octubre de 2008.

Thomas Frank dejó de ser el entrenador del Tottenham. AFP

Los 'Spurs' sólo han ganado dos de sus 17 últimos partidos en Premier League, para un total de 12 puntos. El club londinense ocupa actualmente la 16ª posición de la clasificación del campeonato inglés, solo cinco puntos por encima de la zona de descenso que marca el West Ham.



Fuera también de las dos copas nacionales, las únicas alegrías que ha dado el equipo a sus aficionados esta temporada ha sido en Europa, ya que los 'Spurs' acabaron en la 4ª posición de la fase liga de la Champions y esperan rival para octavos, con el Atlético de Madrid como uno de los posibles adversarios en esa eliminatoria

La historia se repite tras una temporada pasada acabada con un título en la Europa League y un 17º puesto en el campeonato, una posición indigna del nivel de uno de los principales equipos del campeonato y que provocó el despido del australiano Ange Postecoglou.

El exentrenador de Brondby y Brentford llevaba semanas en el punto de mira de los aficionados debido al bajo rendimiento y a un juego considerado incompatible con la cultura ofensiva del club.

El descontento, no obstante, va más allá del caso de Frank. La afición protesta habitualmente contra la directiva del club por diversos motivos, empezando por el precio de las entradas y la política de fichajes.

Antes de su despido, el técnico danés tenía una docena de jugadores de baja, en su mayoría titulares en potencia (Pedro Porro, Rodrigo Bentancur, James Maddison, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Richarlison...), debido a lesiones.

Esta situación llevó incluso al capitán del equipo, el argentino Cristian Romero, a criticar recientemente la inactividad del club en el mercado de fichajes de enero y expresar su descontento por la falta de refuerzos.