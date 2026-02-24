Sebastián Villa no se niega a ninguna opción para su futuro en Argentina; "soy profesional"

Sebastián Villa empezó su camino como futbolista profesional en Deportes Tolima. Allí, fue campeón de Copa y Liga, se convirtió en figura y eso le permitió dar el salto al exterior, fichando con Boca Juniors, donde vivió de todo. A pesar de conseguir siete títulos, disputar cerca de 200 partidos y ganarse el cariño de la hinchada, la historia cerró de la peor manera posible.

Entre polémicas, denuncias y finalizando el contrato de manera abrupta, el colombiano se fue del 'Xeneize'. Fue así como arribó al Beroe Stara Zagora, de Bulgaria, que le abrió las puertas para volver a sumar a minutos. Su rendimiento fue tan alto que Independiente Rivadavia no dudó en llamarlo y confirmarlo como refuerzo en 2024. Desde entonces, se volvió una estrella.

Campeón de Copa Argentina, capitán y titular indiscutido. Pese a ello, Sebastián Villa tiene otros planes para su carrera. Razón por la que está en busca de nuevos aires y así lo saben en la parte directiva, donde son conscientes de ello y no le harán la vida imposible. Así las cosas, el 'cafetero' habló sobre la posibilidad de llegar a River Plate, Boca Juniors y otro conjunto.

"Tengo las puertas abiertas para todos los equipos. Yo soy un trabajador, mi trabajo es ser futbolista profesional. A todos los clubes: Boca, River, todos, sin problema. Ahora, lo que pase de aquí en adelante no es decisión mía, ya que de eso se van a encargar otras personas, quienes están más al tanto de todo eso", afirmó de entrada el atacante, en entrevista con 'ESPN'.



Por el momento, su futuro es incierto, pero se debe a Independiente Rivadavia, donde es amado por la afición. "El mercado a mitad de año es grande, así que esperemos que se dé todo de la mejor manera para mí, el club y mi familia. Yo me dedico a hacer mi trabajo, que es jugar fútbol, y que sea lo que Dios quiera, en el lugar que Dios me quiera poner", agregó.

Sebastián Villa, delantero colombiano de Independiente Rivadavia, en un partido de la Liga Argentina Getty Images

Publicidad

"Ahora estoy feliz acá y enfocado al 100%. Firmé la cláusula de mutuo acuerdo con el presidente y ahora mi esposa está en embarazo, tiene seis meses, y estamos felices también por esa noticia y el crecimiento de mi otra hija, que es una motivación grande. Tener una buena mujer al lado te hace las cosas fáciles. Estoy tranquilo en Mendoza, esperaremos", expresó.

Por último, no se olvidó del entrenador, Alfredo Berti, y de sus compañeros. "Nos da muchas indicaciones y esa tranquilidad, paz y confianza para disputar todos los partidos de la mejor manera. Mis compañeros me hacen mejor jugador. Venimos en un momento muy especial. Tenemos 15 puntos y nuestra mentalidad es que queremos ir por más", sentenció.