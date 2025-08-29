Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Daniel Muñoz y Jefferson Lerma le llegó un nuevo compañero; fue campeón de la Europa League

A Daniel Muñoz y Jefferson Lerma le llegó un nuevo compañero; fue campeón de la Europa League

El Crystal Palace, equipo donde militan Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, confirmó en las últimas horas el fichaje de un prometedor delantero proveniente de la Liga española. ¡Vea de quién se trata!

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma con el Crystal Palace en juego de la FA Cup.
Justin Setterfield/Getty Images
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 29, 2025 01:45 p. m.