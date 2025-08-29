A Daniel Muñoz y Jefferson Lerma le llegó un nuevo compañero; fue campeón de la Europa League

El extremo internacional español Yeremy Pino ha sido traspasado por el Villarreal al Crystal Palace inglés, según ha informado el club castellonense en un comunicado. Tras casi diez años en el club castellonense, el jugador canario militará las próximas cinco temporadas en la Premier, tras haber sido traspasado por una cantidad que ronda los 30 millones de euros más variables, siendo así una de las ventas más caras de la historia del 'submarino amarillo'.

Tras haber rechazado una primera oferta del club inglés la semana pasada, su traspaso se ha acelerado en las últimas horas, al subir los ingleses la oferta tanto para el jugador como para el club español. Recordemos que en las 'águilas' militan los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

El futbolista había arrancado la temporada como titular, tras haber superado una lesión de rodilla el año pasado y habiendo regresado en la recta final de la temporada anterior. De la mano de Unai Emery se asentó en la primera plantilla, siendo importante en la temporada 20-21, en la que se alcanzó el título de la Europa League. Tras cinco temporadas en el primer equipo, Yeremy Pino deja el Villarreal tras haber jugado 170 encuentros oficiales, en los que marcó veintidós goles y dio veintitrés asistencias de gol.

"Estoy muy contento de estar aquí. Para mí es un sueño llegar a la Premier League, a un club histórico como el Crystal Palace. Espero poder ayudar al equipo", dijo Pino en un comunicado emitido por el conjunto londinense.

Pino llega a un Palace coronado la temporada pasada como campeón de la FA Cup, que ganó hace tres semanas la Community Shield y que confirmó este jueves en Noruega su clasificación a la Conference League.

"Es fantástico que haya llegado Yeremy, un talento joven y emocionante, con grandes registros a nivel doméstico, europeo e internacional, y que nos ha elegido a nosotros como el siguiente gran paso de su carrera", manifestó Steve Parish, presidente del club. "Con una temporada tan ilusionante por delante, compitiendo en varias competiciones, es un jugador cuyo talento los aficionados del Palace apreciarán. Tengo muchas ganas de verlo en Selhurst Park".

Pino podrá jugar este domingo contra el Aston Villa, en el que puede ser su debut en la Premier League.