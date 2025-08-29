Protagonismo colombiano en la etapa 7 de la Vuelta a España: hubo ilusión de victoria

Publicidad
La Vuelta a España no da tregua. Este viernes 29 de agosto, entre Andorra la Vella y Cerler Huesca La Magia, se corrió la etapa 7, que contó con 188 kilómetros de recorrido en total, dos puertos de segunda categoría y otros dos de primera, donde uno de estos fue en un final en alto. Por eso, sobre el papel no se descartaba que la fuga fuera protagonista y así sucedió.
Juan Ayuso (UAE Team Emirates) tomó la iniciativa y, rápidamente, lo siguieron otros corredores, comandados por Mads Pedersen (Lidl - Trek). Al final, se armó un grupo de 13 corredores, que soñaron la victoria desde el arranque. Eso sí, Jardi Christiaan van der Lee (EF Education - EasyPost) no aguantó el ritmo y, a mitad de camino, se bajó, dejando a 12 en el frente.
Allí, hubo representación colombiana, gracias a Harold Tejada (XDS Astana Team). De hecho, en un momento, se ubicó adelante, tiró del grupo y ayudó a que la diferencia con relación al pelotón llegara a superar los cuatro minutos. Fue así como el 'escarabajo' dio de qué hablar, llevándose las miradas y recibiendo el apoyo de sus compañeros, aficionados y todo el país.
