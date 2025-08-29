El obstáculo para la salida de Jhon Lucumí a la Premier League, directivo de Bologna habló fuerte

El defensor de la Selección Colombia Jhon Lucumí aún no define su futuro para la presente temporada. Pese a su interés en cambiar de club, el Bologna se ha mostrado reticente ante su salida. Y es que, aunque el jugador ha manifestado su deseo de cambiar de aires, el equipo italiano no le da vía libre a su traspaso, como se pudo observar en las ultimas declaraciones del CEO de la escuadra, Cristiano Fenucci, al medio 'Sky Sports'.

"Estamos en los últimos días del mercado de fichajes y siempre hay margen de maniobra. En los últimos días, el AC Milan ha mostrado interés en Fabbian, y ahora tenemos que lidiar con la presión sobre Lucumí, del Sunderland. Ahora no sé si la Roma también solicitará a Benjamín Domínguez. Ya veremos. Si no podemos sustituirlos, no venderemos a nadie. Tenemos muchos extremos y veremos si hay novedades. Nuestra intención es seguir así", expresó con claridad el directivo italiano.

Los 'rossoblù' afrontarán en esta temporada su participación en la Europa League, por lo cual esperan tener una plantilla competitiva al final del mercado, y es por eso que la salida de Lucumí se ha venido frenando.

Publicidad

"¿La Europa League? Este es nuestro segundo año en la competición. El año pasado fue una experiencia maravillosa y también ayudó a elevar el nivel del equipo en la liga. Ahora esperamos al menos llegar a los playoffs. Nos han tocado todos los equipos con tradición europea, y no será fácil, pero estamos formando una plantilla amplia para afrontar potencialmente 61 partidos", dijo Fenuccci.

El futuro del colombiano sigue siendo una incógnita faltando tres días antes del cierre del mercado. Desde suelo europeo se informó este miércoles que el club que más ha insistido por los servicios del colombiano, el Sunderland de la Premier League, aumentó su oferta para contratarlo, ahora ofrecen 28 millones de euros más una clausula de reventa del 10%, mostrando de esta manera que el central es una prioridad para el elenco inglés. Sin embargo, el Bologna insiste en quedárselo hasta no encontrar un reemplazo adecuado.

Publicidad

Sunderland, equipo de la Premier League AFP

Jhon Lucumí deberá esperar para conocer el equipo donde jugará esta temporada, ya sea el Bologna o el Sunderland, mientras se espera que sea llamado a la Selección Colombia para la última fecha doble de eliminatorias al mundial de 2026, en donde la selección jugará frente a Bolivia y Venezuela.

No obstante, antes del parón de selecciones, el colombiano podría tener minutos en el duelo entre Bologna y Como, que se disputará este sábado a las 11:30 a.m. (hora de Colombia). En caso tal de que abandone su equipo, podría debutar en la Premier League el 13 de septiembre cuando el Sunderland enfrente al Crystal Palace, de los también colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.