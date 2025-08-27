Convocatoria de Selección Colombia, para juegos con Bolivia y Venezuela; ¿cuándo sale?

Falta muy poco para que se reanuden las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Colombia, que busca regresar a una cita orbital tras la frustración de no haber clasificado a Qatar 2022, afrontará dos compromisos determinantes para sellar su cupo en el torneo más importante del planeta.

El combinado nacional, dirigido por Néstor Lorenzo, se enfrentará en la jornada 17 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, su fortín histórico en clasificatorias. Luego, cerrará su participación en la fase eliminatoria frente a Venezuela en condición de visitante, un duelo siempre cargado de rivalidad y expectativa. Estos dos partidos marcarán el destino inmediato del equipo tricolor y por ello la atención está puesta en la nómina que el seleccionador dará a conocer en los próximos días.

¿Cuándo se conocerá la convocatoria de la Selección Colombia?

Selección Colombia en Copa América AFP

Publicidad

Durante la transmisión del programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', el periodista Ricardo Orrego reveló la fecha en la que Néstor Lorenzo dará a conocer la convocatoria. Según el comunicador, el anuncio oficial se realizará el próximo viernes, rompiendo con la tradición de hacerlo los jueves previos a la concentración.

“Ya estamos ad portas de la convocatoria; debe entregarse el próximo viernes por el técnico Lorenzo (…) siempre se demora y habitualmente se presentaba el jueves previo a la concentración. Le aseguro que será el viernes”, afirmó Orrego en la emisora.

Publicidad

La confirmación del día genera aún más expectativa, pues tanto los jugadores como la afición estarán pendientes de quiénes integrarán la lista definitiva. La convocatoria no solo definirá la estrategia de Lorenzo para los dos últimos partidos, sino que también marcará un mensaje claro sobre el proyecto de la Selección rumbo al Mundial.



¿Cuándo juega la Selección Colombia?

El jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia enfrentará a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana). Posteriormente, el martes 9 de septiembre, a la misma hora, se medirá ante Venezuela.



Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana