¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 7?

Santiago Buitrago no llegó como líder del Bahrain Victorious a la Vuelta a España, ya que eligieron a Antonio Tiberi. Sin embargo, el rendimiento del colombiano, en las primeras jornadas de la carrera, ilusionaba con que los planes cambiarían. Pero lo sucedido este viernes 29 de agosto, sepultó cualquier posibilidad de luchar por la camiseta roja y, de paso, hacer historia.

Entre Andorra la Vella y Cerler Huesca La Magia, el pelotón se enfrentó a un recorrido de 188 kilómetros. De igual manera, hubo un esprint intermedio, dos puertos de segunda categoría y dos de primera, uno de ellos en el final en alto. Razón por la que el perfil y la altimetría invitaban a que la fuga hiciera de las suyas y así ocurrió, pues prosperó y se llevó la victoria.

Quien aprovechó fue Juan Ayuso (UAE Team Emirates), cruzando en solitario. No obstante, las miradas estuvieron en los favoritos, donde no hubo mayores movimientos y Torstein Træen (Bahrain Victorious) se mantuvo como líder de la clasificación general, con un tiempo de 25h 18' 02''. Eso sí, el podio presentó cambios tanto en el segundo como en el tercer lugar.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2025

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) sigue al noruego, a dos minutos y 33 segundos, y Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) aparece a 2' 41''. Ahora, respecto a los colombianos, fue una etapa de contrastes, donde Harold Tejada (XDS Astana Team) fue el mejor, al terminar de cuarto en la fracción. Además, Egan Bernal (INEOS Grenadiers) regresó al top 10, a 2' 55''.

Sin embargo, Santiago Buitrago no la pasó bien. En la séptima jornada, fue 23, a dos minutos y 35 segundos del ganador. Dicho resultado causó que bajara una plaza en la clasificación general, quedando de 20, a cuatro minutos y 36 segundos del portador de la camiseta roja. Por eso, se aferra a las próximas etapas de montaña, para descontar y meterse en la pelea.