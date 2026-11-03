Confirmadas las sedes para el Sudamericano Sub-20 2027 que se jugará en Colombia

Colombia volverá a albergar una gran cita del fútbol continental. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ratificó su confianza en nuestro país al designar al departamento de Antioquia como sede para el Sudamericano Sub-20 del 2027; el torneo juvenil masculino más importante de esta parte del hemisferio.

El certamen se disputará del 22 de enero al 7 de febrero del año entrante y tendrá como ciudades principales a Medellín y Envigado. Como parte de los preparativos para el torneo, delegados de la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol adelantaron inspecciones de infraestructura técnica en los estadios de ambas sedes. Además, de evaluar los campos de entrenamiento en Itagüí y de revisar la logística complementaria en otros municipios de la capital antioqueña para garantizar el cumplimiento de los máximos estándares internacionales.

Publicidad

Tras el anuncio, Ramón Jesurún, presidente de la FCF, destacó la relevancia de este voto de confianza por parte de la entidad rectora del fútbol sudamericano.

Publicidad

"La designación de Colombia como sede del Conmebol Sub-20 2027 ratifica la confianza de los organismos internacionales en nuestra capacidad organizativa. En los últimos once años (2015-2026), hemos recibido nueve eventos de talla continental y mundial, una trayectoria que nos impulsa a asumir este nuevo reto con responsabilidad y compromiso. Seguiremos trabajando para ofrecer las mejores condiciones a las selecciones participantes y contribuir al crecimiento del fútbol juvenil en la región”, dijo Jesurún en declaraciones compartidas en un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol.



Con esta elección, Colombia reafirma su protagonismo en la organización de eventos deportivos de alta envergadura y alista la infraestructura del Valle de Aburrá para recibir a las futuras promesas del balompié sudamericano.

Publicidad

"Nuestro país continúa consolidándose como escenario de grandes eventos del fútbol internacional siendo la segunda vez en cuatro años que ha sido elegida para recibir un torneo de esta magnitud, actuando como sede del Conmebol Sub-20 en 2022, momento en el que la Selección Colombia de la categoría consiguió su clasificación a la Copa Mundial en Argentina 2023. Vale la pena recordar, que este año la competencia juvenil también otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial de la FIFA de la categoría en Azerbaiyán", se leyó en uno de los apartados del comunicado.

