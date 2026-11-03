Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Dávinson Sánchez con Galatasaray vs. Stuttgart por la Champions League

Vea la asistencia de Dávinson Sánchez con Galatasaray vs. Stuttgart por la Champions League

El defensor colombiano, Dávinson Sánchez, le filtró una gran pase a Aleksey Batrakov, quien definió con categoría frente al golero del Stuttgart. ¡Vea acá el video de la jugada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2026
Comparta en:
Dávinson Sánchez, defensor colombiano del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor colombiano del Galatasaray.
Foto: Getty Imágenes

El defensor central colombiano Dávinson Sánchez volvió a tener protagonismo decisivo en el ataque del Galatasaray. Durante el encuentro disputado en el RAMS Park frente al Stuttgart, por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el zaguero caucano aportó una asistencia en la primera mitad del compromiso.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Así fue como a los 15 minutos, el mundialista con la Selección Colombia le filtró una gran pase a Aleksey Batrakov, quien definió con categoría frente al golero del Stuttgart para el 2-0 parcial.

Publicidad

Últimas noticias

Jorge Carrascal, colombiano de Flamengo.
Colombianos en el exterior

A Jorge Carrascal le cambió todo en Flamengo; equipo que urge de conseguir mucho dinero

Benfica celebrando su gol contra Alverca.
Colombianos en el exterior

Benfica, con pocos minutos de Jhon Durán, venció 1-0 al Alverca, club propiedad de Vinícius Júnior

Vea la asistencia de Dávinson Sánchez con Galatasaray vs. Stuttgart por la Champions League:

Publicidad

Relacionados

Davinson Sánchez

Galatasaray

Champions League

Publicidad

Publicidad

Publicidad