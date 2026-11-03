El defensor central colombiano Dávinson Sánchez volvió a tener protagonismo decisivo en el ataque del Galatasaray. Durante el encuentro disputado en el RAMS Park frente al Stuttgart, por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el zaguero caucano aportó una asistencia en la primera mitad del compromiso.

Así fue como a los 15 minutos, el mundialista con la Selección Colombia le filtró una gran pase a Aleksey Batrakov, quien definió con categoría frente al golero del Stuttgart para el 2-0 parcial.

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Vea la asistencia de Dávinson Sánchez con Galatasaray vs. Stuttgart por la Champions League:

¡QUÉ PASE METIÓ DAVINSON SÁNCHEZ! El central colombiano de Galatasaray se mandó una asistencia de CRACK para el gol de Alexey Batrakov ante Stuttgart en la fecha 4 de la fase liga de la #ChampionsLeague.



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