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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A horas de entrega del Balón de Oro, Harry Kane y Olise se llevan los focos; Luis Díaz, perfil bajo

A horas de entrega del Balón de Oro, Harry Kane y Olise se llevan los focos; Luis Díaz, perfil bajo

Los ojos del mundo del fútbol están puestos en Londres, donde se premiará al ganador del Balón de Oro. Y hay video de la llegada de los jugadores de Bayern Múnich que fueron nominados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Harry Kane y Luis Díaz en su llegada a Londres para la gala del Balón de Oro.
Harry Kane y Luis Díaz en su llegada a Londres para la gala del Balón de Oro.
Archivo captura pantalla.

Sobres las 3 de la tarde, hora de nuestro país, iniciará la gala de premiación del Balón de Oro, de la revista 'France Football', de la que están pendientes jugadores, clubes, aficionados y periodistas del mundo entero. Y hace pocos instantes se registró la llegada de la delegación del Bayer Múnich, con figuras nominadas como el caso del inglés Harry Kane, los franceses Michael Olise y Dayot Upamecano y el colombiano Luis Díaz, quienes no pasaron desapercibidos con su presencia en la ciudad de Londres.

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En las imágenes publicadas por el periodista Kerry Hau se nota a Kane acosado y seguido por cámaras de los medios, por algunos aficionados que le pidieron fotografías y lo pararon a su paso, más atrás apareció Olise, quien pasó sin mediar palabra y con una capucha tapando su rostro, y ya con un perfil más bajo Upamecano y 'Luchito' Díaz, quien por estos días viene recuperándose de una lesión. Junto al guajiro, se observó a Geraldine Ponce, su esposa.

Luis Díaz y Harry Kane.
Luis Díaz y Harry Kane.
afp.

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Hay que indicar que el goleador inglés del Bayern es uno de los favoritos para alzarse con el Balón de Oro, luego de una temporada con un alto rendimiento con el club 'bávaro'. Kane, de 33 años, acude con su Bota de Oro europea, como máximo goleador en las ligas nacionales del continente, tras haber anotado 36 dianas en la Bundesliga y 61 entre todas las competiciones.

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Él junto a Olise y Díaz conformaron un tridente de lujo en el equipo de Vincent Kompany y dieron de qué hablar a nivel internacional y se ganaron múltiples elogios.

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Entre las estrellas mundiales que tienen opciones de alzar el trofeo están también Lamine Yamal, del Barcelona y campeón del mundo con la Selección España, y Kylian Mbappé, figura de Real Madrid y de la Selección de Francia. Un escalón más atrás se ubican el argentino Lionel Messi y Ousmane Dembélé.

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