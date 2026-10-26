Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A qué hora es HOY la ceremonia del Balón de Oro y dónde ver EN VIVO por TV

A qué hora es HOY la ceremonia del Balón de Oro y dónde ver EN VIVO por TV

Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal parten como favoritos mientras que Ousmane Dembélé y Lionel Messi lo hacen como aspirantes al premio del Balón de Oro.

Por: AFP
Actualizado: 26 de oct, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Imagen de referencia del premio que se le entrega al ganador del Balón de Oro
Imagen de referencia del premio que se le entrega al ganador del Balón de Oro
AFP

El Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol, se entrega este lunes en Londres con el inglés Harry Kane y el español Lamine Yamal como favoritos, y con los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé y el argentino Leo Messi como aspirantes.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En la categoría femenina como favorita aparece la española Alexia Putellas, ganadora ya en 2021 y 2022, y que conquistó este año la Liga de Campeones con el FC Barcelona y el doblete de Liga y Copa en España.

Publicidad

Últimas noticias

Kylian Mbappé en el partido ante la Roma por Champions
Gol Caracol

Kylian Mbappé, por encima de Lionel Messi en los clásicos; batió un registro goleador

Manchester United vs Bournemouth.
Gol Caracol

Michael Carrick al borde del abismo: hay crisis y tiene los días contados en el Manchester United

En el trofeo masculino, el español Lamine Yamal, de 19 años, podría convertirse en el ganador más joven, superando al brasileño Ronaldo Nazario, que recibió el galardón en 1997, con 21.

Publicidad

La ceremonia del Balón de Oro comenzará a las 3:00 p.m. (Hora Colombia), en el London Palladium Theatre. Los televidentes podrán seguir la entrega del premio por ESPN y Disney +.

Barcelona vs Real Madrid
Gol Caracol

Malas noticias en el Barcelona; 'joya' estará de baja siete semanas, tras lesionarse en el clásico

José Mourinho, DT del Real Madrid.
Gol Caracol

Sale a la luz video de Mourinho desafiante ante el banquillo de Barcelona; ganó y se los gozó

Balón de Oro.
Gol Caracol

Recordamos acá los nominados al Balón de Oro y los otros premios que se entregarán HOY en Londres

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Yamal ganó el Mundial con la Roja, pero va en su contra el hecho de que no lució tanto como en otras competiciones con la selección, en un equipo que se caracterizó por su juego de conjunto, sin que brillaran individualidades.

Publicidad

De eso se puede aprovechar el inglés Harry Kane, con sus estadísticas de este año, principalmente con su club, el Bayern Munich alemán.

Kane, de 33 años, acude con su Bota de Oro europea, como máximo goleador en las ligas nacionales del continente, tras haber anotado 36 dianas en la Bundesliga y 61 entre todas las competiciones.

Publicidad

- Balance goleador de Kane -

Su balance goleador se eleva a 73 dianas si se suman los tantos marcados con la selección de Inglaterra, tercera en el Mundial 2026.

Publicidad

Solo Lionel Messi ha conseguido una cifra superior que Kane en una temporada, con sus 82 tantos en la campaña 2010-2011.

El argentino, a sus 39 años, es otro de los aspirantes a ganar el que sería su noveno Balón de Oro, tras ser finalista con Argentina en el Mundial.

Publicidad

Por su parte, el francés Kylian Mbappé, de 27, aparece como máximo goleador de LaLiga española (25 tantos) y de la Champions (15), además de Bota de Oro del Mundial con diez anotaciones.

Kylian Mbappé Real Madrid
Kylian Mbappé gol en Barcelona vs Real Madrid
AFP

El astro del Real Madrid se convirtió además en Norteamérica en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, alcanzando los 22 goles en su camino hacia las semifinales.

Publicidad

Su compatriota Ousmane Dembélé, de 29 años y último ganador del Balón de Oro, también brilló en el Mundial, semanas después de lograr por segundo año consecutivo la Champions con el PSG.

La decisión final respecto al ganador corresponde a una selección de periodistas deportivos de todo el mundo, uno de cada país de las 100 primeras selecciones de la clasificación FIFA, siendo 50 en la votación femenina.

Publicidad

Los criterios, por orden de importancia, son las actuaciones individuales y el carácter decisivo del jugador, los resultados colectivos y los títulos conseguidos y, por último, el comportamiento del futbolista.

- Alexia Putellas, favorita -

Publicidad

En la prueba femenina, Alexia Putellas, que acaba de dejar el Barça para fichar por el London City Lionesses inglés, aparece como máxima favorita.

La grave lesión de su excompañera en el FC Barcelona, Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro los tres últimos años (2023, 2024 y 2025), que le hizo perderse casi toda la temporada, parece abrirle el camino a Putellas para lograr también un tercer galardón (tras los conseguidos en 2021 y 2022).

Publicidad

El desplazamiento este año de la ceremonia a la capital británica sirve como homenaje al primer ganador del premio, el inglés Stanley Matthews, que lo conquistó en 1956.

La ceremonia, que tradicionalmente se celebra en París, busca con su traslado a Londres este año reforzar el carácter mundial del galardón, que se organiza conjuntamente entre la revista France Football y la UEFA desde 2024.

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

Para Álvaro Montero no ahorran calificativos en la prensa argentina; "colosal con Boca Juniors"

Camilo Vargas, guardameta colombiano de Atlas, en el partido contra Pumas por la Liga MX
Colombianos en el exterior

Camilo Vargas y un error que le pudo costar caro a Atlas; insólito gol de Puebla, en Liga MX

Ciclismo.
Ciclismo

De correr en la Fórmula 1 a apostarle al ciclismo profesional

Publicidad

Londres acogerá la ceremonia por primera ocasión, pero no será la única vez que deja París, ya que entre 2010 y 2015 viajó a Zúrich (Suiza), durante la etapa en que FIFA colaboraba en el premio.

En la ceremonia también se conocerán los ganadores de los trofeos Kopa y Yashin al mejor jugador joven y al portero más destacado.

Publicidad

Igualmente se premiará al mejor entrenador del año, donde los favoritos son los españoles Luis de la Fuente, al frente de su selección campeona mundial, y Luis Enrique, ganador con el PSG de la Champions.

Relacionados

Balón de Oro

Harry Kane

Lamine Yamal

Kylian Mbappé

Ousmane Dembélé

Lionel Messi

Publicidad

Publicidad

Publicidad