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Gol Caracol  / Más Deportes  / Kimi Antonelli, a dos puntos de convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1

Kimi Antonelli, a dos puntos de convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1

Con una brillante estrategia de una sola parada, Kimi Antonelli acaricia el título mundial que definirá la próxima semana.

Por: AFP
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kimi Antonelli, piloto de Mercedes la F1
Kimi Antonelli, piloto de Mercedes la F1
@F1 en X

Tras un dominante triunfo este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, Kimi Antonelli aseguró que mantendrá la misma mentalidad ganadora la próxima semana en México, donde solo necesitará dos puntos para erigirse en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1.

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En lugar de una conservadora gestión de su amplia ventaja en el Mundial, el prodigio italiano desplegó en Austin (Texas) una ambiciosa estrategia para sellar su noveno triunfo del año.

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"Soy muy consciente de que está muy cerca, pero la mentalidad no cambia", aseguró Antonelli mirando a la próxima carrera en Ciudad de México.

"La mejor forma, la forma perfecta, sería rematar con estilo y luego simplemente disfrutar el resto de la temporada", afirmó. "Quiero terminar la temporada en lo más alto para luego ir con grandes esperanzas a 2027".

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El boloñés lidera la tabla general con 365 puntos por delante de su compañero de equipo, George Russell, con 242, y del siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, de Ferrari, con 241.

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A Antonelli le basta con concluir entre los nueve mejores en México para coronarse campeón, pero incluso puede lograrlo sin puntuar siempre que ni Russell ni Hamilton logren la victoria.

Andrea Kimi Antonelli piloto de Mercedes AMG Petronas.
Andrea Kimi Antonelli piloto de Mercedes AMG Petronas.

El italiano, en cualquier caso, celebró el domingo el fin de una racha de tres carreras sin ganar y lo hizo gracias a un acertado plan en el que, a diferencia de sus principales rivales, realizó una única parada.

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"Fue la manera perfecta de terminar el fin de semana", se felicitó. "Ha sido un esfuerzo increíble del equipo, sobre todo en la estrategia, al confiar en mí e ir a una sola parada".

Antonelli pudo alcanzar el título este mismo domingo, con cinco pruebas más por disputar, pero Russell y Hamilton sacaron los resultados mínimos que necesitaban para frustrar la coronación.

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"Mi ritmo hoy fue una basura, esa es la pura verdad", lamentó Russell, que concluyó en octavo lugar tras recibir una penalización de cinco segundos por una salida de pista en la primera vuelta.

"Los cinco segundos no ayudaron y probablemente me costaron dos o tres posiciones, pero aun así el ritmo no fue lo suficientemente bueno", dijo el británico con autocrítica.

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Por su parte, el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, admitió el error de su estrategia de neumáticos que le llevó a hacer dos paradas.

"Nuestro ritmo general no fue lo suficientemente bueno y probablemente los neumáticos disponibles no eran los adecuados", dijo el tetracampeón mundial, que concluyó en el tercer lugar detrás de Antonelli y Charles Leclerc.

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