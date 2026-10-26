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Gol Caracol  / Tenis  / Jannik Sinner y un sorpresivo anuncio sobre su regreso a las canchas; no juega desde Wimbledon

Jannik Sinner y un sorpresivo anuncio sobre su regreso a las canchas; no juega desde Wimbledon

Este lunes, el italiano y número uno del mundo, Jannik Sinner, reapareció en redes sociales, anunciado la fecha en la que volverá a competir, tras las lesiones que lo han afectado.

Por: EFE
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Jannik Sinner, tenista italiano
Jannik Sinner, tenista italiano
AFP

El tenista italiano Jannik Sinner disputará el 'Six Kings Slam' de Riad los próximos 27, 28 y 30 de diciembre, según anunció en su cuenta de Instagram, en la que publicó la imagen promocional del torneo con su rostro y su nombre.

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La participación del italiano fue confirmada acto seguido por SuperTennis, la televisión de la Federación Italiana de Tenis (FITP).

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Sinner, ganador de las dos primeras ediciones, tratará de defender el título, después de mantenerse alejado de las pistas desde el 12 de julio, cuando conquistó Wimbledon, y de anunciar que no regresaría hasta 2027 por su lesión de rodilla.

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El pasado 6 de octubre, el italiano dijo que daba por terminada su temporada de 2026 para someterse a un tratamiento en la rodilla derecha.

"Los médicos y yo hemos decidido que necesito someterme a un tratamiento para la rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí", explicó entonces en redes sociales.

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Sinner se perdió los torneos de Toronto, Cincinnati, Abierto de Estados Unidos, Pekín y Shanghái debido a sus problemas en la rodilla derecha.

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Tras el anuncio, también se daba por hecha su ausencia en el torneo de Viena, el Masters 1.000 de París, las Finales ATP de Turín y la Copa Davis, aunque su reciente anuncio de participación en el 'Six Kings Slam' de la capital de Arabia Saudí, del 27 al 30 de diciembre, abre la puerta a su regreso justo antes de finalizar el año.

Sinner lo anunció a través de una historia de Instagram, en la que republicó un mensaje de uno de los principales organizadores del torneo, que además es funcionario del gobierno saudí. "La estrella Jannik Sinner regresa y participara en el "Six Kings Slam 2026 en Ryadh Season", dice textualmente el 'post'.

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El 'Six Kings Slam' reúne a seis de las principales figuras del tenis masculino y no reparte puntos para la clasificación de la ATP.

En sus dos primeras ediciones, en 2024 y 2025, Sinner se proclamó campeón tras derrotar en ambas finales al español Carlos Alcaraz.

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Este torneo estaba programado del 21 al 24 de octubre, pero fue aplazado a diciembre ante los ataques que Arabia Saudí está recibiendo de los rebeldes hutíes de Yemen, que en las últimas semanas han enfocado su ofensiva contra instalaciones energéticas y civiles del país .

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