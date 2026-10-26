Michael Carrick al borde del abismo: hay crisis y tiene los días contados en el Manchester United

La crisis no cesa de agravarse en el Manchester United, que perdió 3-0 en casa ante el Bournemouth, este domingo en la 8ª jornada de la Premier League, lo que deja en una situación delicadísima a su entrenador Michael Carrick.

Son ya ocho los partidos seguidos que el United lleva sin ganar, entre todas las competiciones, y entre ellos acumula cinco derrotas

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Para encontrar un balance tan negativo en el club mancuniano hay que retroceder a la campaña 2015-2016, cuando Louis van Gaal estaba a los mandos.

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Esta derrota deja a los Red Devils en una peligrosa decimosexta posición en la tabla, con apenas un punto sobre la zona de descenso.



Los nubarrones son muy oscuros en el horizonte ya que el equipo se prepara para encadenar tres duelos muy difíciles, ante Chelsea, Aston Villa y Liverpool.

- ¿Castigo a Bruno Fernandes? -

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La semana ha sido una pesadilla para el United y para Carrick, que el miércoles habían caído 4-1 en Como, Italia, en un partido de la Liga de Campeones.

Después de ese partido las críticas se habían sucedido contra el entrenador e incluso el capitán Bruno Fernandes se había mostrado crítico con el sistema de juego.

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Fernandes fue suplente este domingo en una decisión "puramente" deportiva, según Carrick, aunque la prensa lo interpretó como un castigo individual que terminó siendo colectivo porque el equipo se vio privado del hombre que canaliza en gran medida el juego ofensivo.

Bruno Fernandes, jugador del Manchester United AFP

¿Podrá mantenerse Carrick haciendo equilibrios sobre el alambre? Esa parece ahora la gran pregunta.

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"Es una situación difícil, no vamos a mentir. Lo que vendrá ahora, no lo sé, la verdad. Yo daré siempre el máximo por este club, eso no va a cambiar. Amo lo que hago. Amo esta responsabilidad, pero hay que esperar y ver qué ocurre", dijo Carrick a Sky Sports.

El Bournemouth, ahora decimotercero, conquistó Old Trafford esta vez con tantos con acento brasileño, de Rayan (38') y Evanilson (71'). Entre medias, el otro gol del equipo lo firmó Marcus Tavernier (42').

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- Liverpool acaricia el podio -

En el otro duelo destacado del domingo, el Brighton (3º) perdió 2-0 en casa del Liverpool (4º), que aprovechó para recortar a un punto su desventaja respecto al equipo que marca el podio.

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Un tanto en contra de Pascal Gross, tras un disparo de Florian Wirtz, hizo subir el primer gol para los Reds en el 17' y poco después, en el 21', el sueco Alexander Isak firmó el 2-0, que terminó siendo definitivo.

Isak firma un sexto gol en siete partidos esta temporada en la Premier.

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El Liverpool, con 15 puntos, está a seis puntos de los dos equipos que van en cabeza, Manchester City y Arsenal.

Liverpool en un partido de Premier AFP

El City perdió 2-1 el sábado en casa del Aston Villa y frenó en seco su inicio perfecto de temporada, algo que aprovecharon los Gunners, que superaron 2-0 poco después al Everton, para darles alcance en la cima de la tabla.

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El Brighton está a cinco unidades de los colíderes tras sufrir esta segunda derrota de la temporada ante un Liverpool que está en racha y que registró un sexto triunfo en sus siete últimos partidos, entre todas las competiciones.

Por su parte, el Newcastle subió al séptimo lugar con una victoria 2-0 sobre un Crystal Palace que es solo decimoséptimo, un punto sobre la zona roja de la tabla.

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El danés William Osula (47') y Harvey Barnes (58') consiguieron los tantos de las Urracas en Selhurst Park.

En el duelo que clausuró la jornada, el colista Sunderland (20º) y el Leeds (7º) empataron a cero.