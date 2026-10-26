Para Álvaro Montero no ahorran calificativos en la prensa argentina; "colosal con Boca Juniors"

Con un cabezazo de Facundo Herrera, a los 43 minutos del segundo período, Boca Juniors se impuso 1-0 en Avellaneda y estiró a cinco partidos la ventaja sobre Independiente en el historial de todos los certámenes oficiales. El Xeneize, además, se mantuvo en el primer puesto de la Tabla Anual, con 57 puntos y +21 de diferencia de gol, cuando faltan dos fechas para concluir la etapa clasificatoria del Torneo Clausura y aseguró su presencia en los octavos de final.

Fue un clásico vibrante el que se disputó en la cancha del Libertadores de América. Boca siempre tuvo mayor control de pelota, pasó más tiempo en campo rival y generó situaciones que, en la mayoría de los casos, no pudo concretar por alguna imprecisión en el último remate.

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Los locales, con menor posesión, se las arreglaron para llegar hasta las inmediaciones del área contraria y tuvieron sus oportunidades. En las más cercanas apareció Álvaro Montero para impedir que se concretaran. El arquero colombiano sumó su octava valla invicta en los 21 encuentros que atajó para Boca en este cargado segundo semestre del año.

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Montero fue figura clave y así lo hizo saber la prensa argentina con su calificación. "Colosal. Extraordinario. Se cargó al hombro a Boca cuando más lo necesitó. Está en Modo Angelado. La última pelota que le saca a Abaldo a quemarropas, con Boca 1-0 y sobre el final, es para la historia", junto a los 9 puntos de nota por parte de 'TyC Sports'.



Álvaro Montero y Leandro Paredes Boca Juniors Oficial

Por otro lado, Sebastián Villa pasó raspando el examen, puesto que apenas le dieron un 6. "Está claro que perdió y ganó. Es el combo con el colombiano: desacierta mucho, pero también aporta un desequilibrio clave. El tema es que hoy es más peligroso que Flores. Tendrá que analizar el Vasco Arruabarrena quién juega el Superclásico", fue la reseña del citado portal.

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Esta fue la formación inicial dispuesta por Rodolfo Arruabarrena: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Leandro Paredes (capitán), Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. En la segunda etapa ingresaron Sebastián Villa, generador y ejecutor del córner que dio origen al único gol; Enner Valencia y Carlos Palacios.

La agenda boquense continúa con el enfrentamiento ante River, por la fecha 15 del certamen, el domingo 1º de noviembre en la Bombonera desde las 15.