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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Vargas y un error que le pudo costar caro a Atlas; insólito gol de Puebla, en Liga MX

Camilo Vargas y un error que le pudo costar caro a Atlas; insólito gol de Puebla, en Liga MX

Atlas venció 4-3 a Puebla en un partido en el que el arquero colombiano Camilo Vargas se equivocó, concediendo una sorpresiva anotación de Puebla. ¡Hay VIDEO!

Por: EFE
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Camilo Vargas, guardameta colombiano de Atlas, en el partido contra Pumas por la Liga MX
Camilo Vargas, guardameta colombiano de Atlas, en el partido contra Pumas por la Liga MX
AFP

En un partido cambiante en el marcador, el Atlas del entrenador argentino Hernán Crespo venció 4-3 al Puebla el domingo por la decimocuarta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano y ascendió al tercer puesto.

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Con este triunfo en el estadio Jalisco, en Guadalajara, los Zorros llegaron a 24 puntos. La Franja, dirigida por el entrenador mexicano Gerardo Espinoza, se quedó con 16 unidades en la decimotercera posición.

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Apenas a los 42 segundos, el argentino Florián Monzón hizo el 1-0 para Atlas al estirar la pierna al filo del área chica.

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El Puebla dio vuelta el marcador con un gol del venezolano Luifer Hernández, al 20', y un autogol de Paulo Ramírez al 60'.

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Pero tres minutos después, el Atlas elaboró una jugada a partir de una recuperación en el primer tercio del campo y la pelota llegó hasta el área chica para que el argentino Kevin Zenón hiciera el 2-2.

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Florián Monzón y Kevin Zenón llegaron este semestre para sumarse al proyecto de Hernán Crespo.

Monzón ha marcado cuatro goles para el Atlas. El exdelantero de Vélez Sarsfield es hijo de Pedro Monzón, vicecampeón mundial con Argentina en Italia 1990.

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Zenón, extremo proveniente de Boca Juniors, hizo su segundo gol con Atlas.

José Martín, delantero mexicano de 19 años que Valdanito Crespo hizo debutar en este torneo, aportó un doblete, al 68' y al 79', para el 4-2.

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La Franja poblana se quedó con 10 hombres al 78' por la expulsión de Alonso Ramírez, pero aun así se acercó 4-3 al 84' con un cañonazo de larga distancia de Omar Moreno, que colocó la pelota en el ángulo superior izquierdo.

Más tarde, el líder América recibía al Pachuca con un homenaje previo al portero Guillermo Ochoa, recientemente retirado tras asistir a su sexto Mundial en Norteamérica 2026.

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