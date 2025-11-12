A James Rodríguez no lo perdona jugador histórico de Brasil; “siempre tiene esos problemas”

James Rodríguez está concentrado en Fort Lauderdale con la Selección Colombia para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia, pero en México sigue retumbando su nombre tras cerrar su etapa en el León, con quien terminó contrato y no será renovado, como viene pasando los últimos años en los clubes en los que ha jugado.

Por eso, en medio de la ceremonia del Salón de la Fama del Fútbol Internacional que se realizó en Pachuca, un histórico exjugador brasileño y con paso como futbolista y técnico en el elenco de Guanajuato, dio su opinión de la salida del mediocampista colombiano y no se guardó nada contra el '10'.



Exjugador brasileño opinó de salida de James Rodríguez del León

Se trata de Tita, quien militó en clubes de su país como Flamengo, Gremio, Vasco da Gama y a nivel internacional en el Pescara (Italia), Bayer Leverkusen (Alemania), entre otros, quien es muy querido por su paso en México en equipos como Puebla y León.

"Es difícil de poder analizar a James Rodríguez", comenzó diciendo el otrora futbolista brasileño, quien señaló que el colombiano "es un chavo que se adapta mucho más a la Selección Colombia que a los equipos que juega, siempre tiene esos problemas", agregó el mundialista con la 'canarinha' en Italia 1990.

James Rodríguez es una de las figuras de la Selección Colombia. X de @FCFSeleccionCol

Por la misma línea detalló que el '10' cucuteño "no logra jugar todo el fútbol que sabe y que juega en la selección, con los equipos, y eso a lo mejor lo tenga separado un poco de la afición", opinó sobre su salida, que estuvo dividida entre los que lo respaldaron, lo aplaudieron y le agradecieron, como otros que mencionaron que no aportó y estuvo en una mala campaña del cuadro 'esmeralda'.

Publicidad

Lo cierto es que la historia de James Rodríguez en el León ya finalizó el pasado sábado luego de la derrota 1-2 con Puebla en la última fecha de la primera fase de la Liga MX, y desde ahora ya se está hablando de los clubes que lo tienen en la mira para que los refuerce en el 2026, año en el que disputará su último Mundial con la Selección Colombia.

"Se espera que la estrella colombiana se mude a la MLS, con LA Galaxy, Orlando City y Toronto FC mostrando interés. América, Tigres, New York City y Flamengo también están siguiendo de cerca la situación", informó en las últimas horas el periodista experto en fichajes, Ekrem Konur, quien dejó claro que desde territorio norteamericano es donde más están buscando al capitán de la 'tricolor', lugar donde podría tener protagonismo y el rodaje que busca pensando en la cita orbital de la FIFA.