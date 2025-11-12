Rumores sobre el futuro de James Rodríguez; ¿qué equipos y de qué ligas le siguen la pista?

James Rodríguez jugó su último partido como futbolista del León de México el pasado sábado 8 de noviembre en la derrota 2-1 con Puebla, tras quedar eliminado de la Liga MX, y con la finalización de su contrato no hubo renovación y desde ya debe pensar en cuál será su nuevo destino de cara al próximo año en el que buscará llegar con ritmo y protagonismo al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Por ese motivo los rumores y las noticias alrededor del mediocampista cucuteño empiezan a salir en la prensa internacional. Primero fue Fabrizio Romano quien confirmó la salida del '10' de las toldas de los de Guanajuato y ahora otro de los periodistas especializados en fichajes, Ekrem Konur dio información sobre los destinos que podría tener el experimentado jugador de nuestro país.



Nombres de equipos que están interesados en James Rodríguez

El citado comunicado confirmó de entrada que "James Rodríguez está listo para dejar el Club León cuando su contrato expire en diciembre", pero de la misma manera ya hay varios elencos que lo tienen en la mira, especialmente en la MLS, donde podría recalar tras su experiencia en México.

"Se espera que la estrella colombiana se mude a la MLS, con LA Galaxy, Orlando City y Toronto FC mostrando interés", sin embargo, ya un poco más atrás y solo monitoreando su actualidad detalló que clubes como "América, Tigres, New York City y Flamengo también están siguiendo de cerca la situación", pero todo apunta a que el destino del mediocampista cucuteño estaría en la Major League Soccer, en el balompié norteamericano, donde sería una figura para cualquier club y de paso tendría la regularidad y los minutos que desea.

De hecho, sobre el futuro de James Rodríguez hasta el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, opinó de lo que vivió en León y lo que esperan en el cuerpo técnico de la 'tricolor' pensando en el máximo objetivo del próximo año, el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

"El presente fue bueno, pero el futuro sí queremos que compita, como lo viene haciendo porque estuvo bien. Tendrá muchos clubes interesados en él, veremos a dónde va", fueron las declaraciones del DT argentino en una entrevista exclusiva con Gol Caracol en territorio estadounidense antes de los partidos preparatorios contra Nueva Zelanda y Australia, el sábado 15 y el martes 18 de noviembre, respectivamente y donde tendrá acción Rodríguez Rubio, quien fue convocado tras cerrar su participación con la camiseta de los 'esmeralda' en la Liga MX.