La novela con Jannenson Sarmiento y Junior no termina: "no esperaba la traición de un 'hijo'"

En Barranquilla hay mucha incertidumbre sobre el fichaje de Jannenson Sarmiento. Unión Magdalena anunció que ya estaba listo y sería transferido a Junior, sin embargo, los 'tiburones' no lo han confirmado oficialmente y todo apunta a un tema contractual con su representante.

En las últimas horas, Alejandro Comesaña, agente de Sarmiento, habló con 'Cuid Sports' y destapó la olla sobre la novela que al parecer no tiene fin. Según su versión, toda la transferencia se ha realizado sin tenerlo en cuenta a él, cuando existe un contrato con clausulas puntuales de por medio. Además alega que tanto él como su empresa han trabajado fuertemente por el futuro del extremo.

"Fuimos nosotros quienes trajimos la oferta de América, de Millonarios, de China. Las cuales se negaron. Fui yo personalmente con un integrante de la familia Char que me contactó y me preguntó por el jugador sabiendo que yo era su representante. El jugador no nos transmitía la información de lo que venía sucediendo y nos enteramos por los medios de la operación. Ojalá las mentiras no lleguen también al Junior y sea un fiasco. Y si no llega a ser un fiasco, saben que lo formamos nosotros. Nunca en la historia la Unión Magdalena vendió un jugador. Ahora está vendiendo el jugador que nosotros le llevamos y se está quedando con las ganancias de la empresa. Hay un documento donde tienen que pagar una comisión exclusiva. Tampoco lo respetaron. Y hoy inclusive el gerente, que la verdad que le falta mucho para ser gerente. Pobre pibe, así lo llamaría yo. Pobre pibe porque no tiene seriedad. Hoy te dice jueves, mañana te dice domingo", dijo de entrada.

🎙️ “Ojalá las mentiras no lleguen a Junior, nunca Unión ha vendido un jugador”



🚨 Alejandro Comesaña habla EN VIVO sobre lo que sucede con Jannenson Sarmiento



👉 Todos los detalles de la negociación acá https://t.co/qWXzwBXakV pic.twitter.com/74H3VsowAT — Cuid Sports (@cuidsports) December 27, 2025

Comesaña, hijo de Julio Avelino, exjugador y entrenador en once ocasiones de Junior, explicó como se dio cuenta de la situación. "Hace como dos meses empezó el misterio y unas conversaciones del extrañas. Yo estuve justamente pasando por un tema de salud muy grave y lastimosamente en ese momento me llega la información de esto que estaba haciendo Jannenson. Hay un montón de gente que le llenó la cabeza. En ese momento mi prioridad era mi salud, pero jamás te esperas de una persona que consideraba un hijo a pesar de que ya tengo un hijo varón, te salga con una traición de este tipo. No respondía, empezó a salir con un montón de historias confusas, de las cuales estamos haciendo una investigación en profundidad. Por eso les digo que esta historia todavía no termina. A esto le faltan muchos capítulos y esperemos que no sean de extremada gravedad", agregó.



Por último, el representante manifestó que todo se esta gestionando legalmente y que todavía queda mucha tela por cortar. "Después Jannenson me escribió que él era consciente que me debía dinero y un montón de cosas. Por dignidad decidí no comunicarme más con él y poner a los abogados de la empresa porque me imaginaba que algo raro venía. Al mismo tiempo yo ya había entablado una comunicación con un integrante de la familia Char, donde le pasé el contrato que tenía, le expliqué todo,y quedamos en volver a conversar. A ellos se les manifestó qué papel jugaba yo en la negociación, todo para que no hubiera ningún inconveniente, como a ellos no les gusta que les hagan, pero parece que la ambición rompe el saco, aunque el saco sea grande como el océano. El tema queda en manos legales. La novela sigue en 2026. No se pierdan los mejores capítulos", concluyó.