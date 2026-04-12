A Jefferson Lerma le hicieron penalti y con eso se dio la remontada de Crystal Palace 2-1 Newcastle

Crystal Palace logró una remontada 2-1 frente al Newcastle en la Premier League, este domingo, con participación importante de los futbolistas colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, especialmente con el mediocampista, a quien le hicieron un penalti en el tiempo de adición.

Al 90+1 el defensor Sven Botman tomó fuertemente de la camiseta a Lerma, quien cayó y el árbitro no dudó en pitar la pena máxima cuando el encuentro estaba 1-1.

El delantero francés Jean-Philippe Mateta tomó la responsabilidad y consiguió su doblete personal y el del triunfo 2-1 para el Crystal Palace, en una importante remontada en Premier League contra el Newcastle.



Así fue el penalti contra Jefferson Lerma y el gol de Mateta en Crystal Palace vs Newcastle:

🚨 93rd MINUTE MAGIC! 🔥

Mateta Coverts it home from the penalty spot! Crystal Palace 2-1 Newcastle! 💥 #CPFC #NUFC pic.twitter.com/IO5BuuwM1H — Footychaos (@Footychaos1) April 12, 2026