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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jefferson Lerma le hicieron penalti y con eso se dio la remontada de Crystal Palace 2-1 Newcastle

A Jefferson Lerma le hicieron penalti y con eso se dio la remontada de Crystal Palace 2-1 Newcastle

Al mediocampista colombiano le hicieron una falta dentro del área en el minuto 90 del partido de Premier League, este domingo, y luego Mateta convirtió para la agónica victoria del Crystal Palace.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Jefferson Lerma
Jefferson Lerma con el Crystal Palace - Foto:
AFP

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