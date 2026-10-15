¿A Jhon Arias le afectaron los insultos de hinchas de Fluminense?; hablan de “partido flojo”

Jhon Arias no la pasó bien en la noche de miércoles en el estadio Maracaná, por los insultos, cánticos y abucheos que sufrió de parte de hinchas de Fluminense, su anterior equipo en Brasil, durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

El actual jugador del Palmeiras, fue titular en este compromiso, pero no logró desplegar el fútbol que tiene acostumbrado y sobre eso hablaron en la prensa brasileña, especialmente la que cubre al equipo 'verdao', que apeló al clima hostil que vivió el chocoano, para que no destacara.

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El medio 'Globo Esporte' tituló una nota, este jueves de la siguiente manera: "¿Amnesia? Perseguido en el campo y en las gradas, Jhon Arias tiene un partido flojo con el Palmeiras".

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Seguido a eso, dieron las estadísticas del colombiano, que no fueron las mejores, mencionando que "a pesar del excelente resultado del Palmeiras, una victoria por 2-1, el número 11 tuvo una actuación discreta. En 74 minutos, realizó 19 pases precisos, falló tres, cometió tres faltas, sufrió una falta y no logró realizar ni un solo disparo a puerta".



De hecho, luego enfatizaron que ante la pierna fuerte, los abucheos y los insultos, no se le vio tan concentrado en el vibrante duelo de Copa Libertadores. "El número 11, que jugaba como extremo derecho, comenzó el partido más preocupado por contener los ataques de Arana en su área. Y en las dos primeras ocasiones que tuvo, demostró que no se sentía cómodo. Falló ambas, para deleite de la afición local", detallaron sobre la actuación de Arias.

Jhon Arias en Fluminense vs Palmeiras Copa Libertadores AFP

Lo cierto es que lo que más he tenido repercusión en Brasil en las últimas horas luego de ese duelo entre Fluminense y Palmeiras, son las declaraciones del chocoano, cuando le consultaron sobre el trato que le están dando los hinchas de su anterior equipo, a pesar de que era un referente allí, y hasta ayudó a conseguir la Copa Libertadores. "Creo que la gente tiene amnesia. Soy un jugador que ganó para este club, soy parte de su historia, y eso es algo que nadie puede borrar. Hoy represento a otra institución, donde soy muy feliz", expresó Jhon Arias, algo que no cayó bien en el entorno del cuadro de Río de Janeiro.

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Ahora, al colombiano le tocará centrarse en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, el próximo miércoles 21 de octubre, en el Nubank Parque Stadium, con la ventaja 2-1 y con la chance de meterse en la final del certamen internacional más importante de Conmebol.