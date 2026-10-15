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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán muestra otra cara en Benfica y manda mensaje a sus críticos; "tienen su opinión"

Jhon Durán muestra otra cara en Benfica y manda mensaje a sus críticos; "tienen su opinión"

El joven colombiano Jhon Durán se dejó ver centrado en su presente deportivo, con el rol que tiene en el Benfica, y todo tras marcar doblete en partido de la Europa League.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de oct, 2026
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Jhon Durán Benfica
Jhon Durán celebra gol con el Benfica
Benfica Oficial

Benfica goleó 4-1 al Celtic en la Europa League con una noche soñada para el delantero colombiano Jhon Durán, quien aprovechó la oportunidad que le dio su técnico Marco Silva, quien lo puso de titular por encima de Pavlidis, el atacante inicialista del equipo portugués.

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El antioqueño dijo presente con dos golazos, el primero y el tercero en el marcador, que le dieron confianza y de paso lo hicieron ser una de las figuras de la jornada en el certamen internacional de la UEFA.

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Y tras el partido, y por supuesto tras brillar con el Benfica, la prensa portuguesa lo abordó para preguntarle sobre su presente, la competenciia con Pavlidis y las críticas constantes que recibe por su particular forma de ser adentro y afuera de la cancha.

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De entrada, Jhon Durán se mostró tranquilo y puntualizó en el trabajo grupal y en respetar las decisiones de su entrenador, al punto de decir que solo se enfoca en dar "todo por mi equipo", y de paso refiriéndose a su puesto en el equipo. "Todos saben que Pavlidis es el número uno. Se lo merece todo, ha jugado más que yo. Apenas estoy llegando, pero en los minutos que juego intento darlo todo por el equipo", destacó el jugador paisa.

De paso, el colombiano se mostró emocionado con levantar un título internacional con el Benfica, en este caso la Europa League, que es el torneo UEFA que están disputando esta temporada. "Todos queremos ganar esta competición; si juegas, es para ganar. Queremos ganar, trabajamos para ello y queremos estar en la lucha por el campeonato".

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Jhon Durán Benfica
Jhon Durán celebra gol con Benfica
AFP

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Y para terminar, en un tema más sensible que le consultaron en 'Sport TV', Durán dio su punto de vista sobre las críticas que recibe, mostrándose tranquilo y enfocándose en su presente en Portugal. "Todo el mundo puede hablar, tanto los que hablan bien como los que hablan mal, cada uno tiene su opinión. Siempre van a hablar, yo siempre quiero ayudar, siempre quiero marcar goles, pero si no se dan, quiero trabajar para mi equipo", declaró el antioqueño luego de una noche destacada en Europa League.

El próximo encuentro del Benfica será este jueves 22 de octubre visitando al Omonia, a las 2:00 p.m., también por la Europa League. Por su parte, en el balompié portugués se medirá al Santa Clara, el lunes 26 de octubre, a la 1:45 p.m.

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