"A Jhon Durán algunos clubes lo obligaban a jugar lesionado; llega el momento en que no da más"

Domenico Tedesco, entrenador del Fenerbahçe, apareció en las últimas horas para hablar ante los medios de su equipo y también de los lesionados que tiene en su plantel, en la previa del partido de este jueves frente a Niza, válido por la Liga de Europa. Y el timonel del cuadro turco dedicó un amplio espacio para tratar el tema de Jhon Durán, quien no juega desde el pasado 27 de agosto, cuando se lesionó jugando contra Benfica por la serie previa a la Champions League.

"Jhon Durán está motivado para jugar. Algunas lesiones duran seis semanas, pero en su caso no", indicó inicialmente Tedesco, quien dejó interesantes conceptos con respecto al antioqueño.

Pero el timonel no se quedó ahí, sino que siguió con sus conceptos. Así complementó y apuntó que "también ha tenido problemas de dolor en sus clubes anteriores. Algunos clubes lo obligaban a jugar así. A veces los jugadores juegan con dolor, pero llega un momento en que ya no pueden jugar. El dolor de pierna puede provenir de la espalda. En estos casos, se necesita tiempo. Hemos colaborado con numerosos expertos para identificar la causa raíz del problema".

Jhon Jáder Durán entró y hubo incidentes en el banco de suplentes. Foto: Fenerbahce.

"Jhon Durán quiere volver, pero lleva tiempo. No lo obligaré. No lo haré por el riesgo y el dolor. Mientras jugaba la final de la Copa de Alemania en Leipzig, uno de mis jugadores dijo: 'Tengo dolor, no puedo jugar'. ¿Qué se puede hacer? Si obligas a un jugador lesionado a jugar, el jugador sano podría decir: 'Te gusta más el jugador lesionado que yo'. Protegeré a mis jugadores", finalizó Tedesco.

Hay que indicar que hasta ahora es la primera declaración pública y ante los medios de un miembro del conjunto de Estambul que hace referencia a lo que sucede con el hombre de Selección Colombia, ya que durante todas estas semanas la información ha llegada en espacios periodísticos. Tedesco, sin embargo, no dejó en claro cuál era la zona afectada de Durán, quien incluso viajó a Barcelona, en España, para ser tratado.

