Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Javier Suárez no necesita muchos balones para marcar la diferencia" con Sporting Lisboa

"Luis Javier Suárez no necesita muchos balones para marcar la diferencia" con Sporting Lisboa

El samario empezó el 2026 con gol, y tras su actuación frente al Gil Vicente, los comentarios positivos no faltaron en la prensa de Portugal. Luis Javier Suárez está 'on fire'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 2 de ene, 2026
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
