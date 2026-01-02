"Luis Javier Suárez no necesita muchos balones para marcar la diferencia" con Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez comenzó el 2026 a puro gol con Sporting Lisboa. El samario se reportó en el tablero, este viernes 2 de enero, en el empate 1-1 frente al Gil Vicente en condición de visitante.

El artillero de nuestro país envió el balón al fondo de la red al minuto 45, adelantado así a su escuadra en el Estadio Ciudad de Barcelos, y celebrando de paso, un nuevo año con otra anotación en el rentado lusitano.

Sin embargo, y tras la expulsión de Gonçalo Inácio, los ‘leones’ no pudieron mantener la ventaja y terminaron cediendo la igualdad luego del gol de Carlos Eduardo, al 87’.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal Getty Images

Finalizado el encuentro, y como es habitual en la prensa deportiva portuguesa, salieron a la luz las habituales calificaciones de los protagonistas en cancha, y en el caso de Luis Javier, hubo el debido reporte de su actuación.



¿Qué dijeron de Luis Javier Suárez tras el gol a Gil Vicente?

“No necesita muchos balones para marcar la diferencia. Disparó por encima del larguero en el minuto 25 y en su segundo intento, asistido por Quaresma, puso el 1-0. Entró con más motivación en los segundos 45 minutos y pudo haber marcado el segundo en el minuto 54, pero Andrew lo impidió”, se leyó en el diario ‘A Bola’ sobre el rendimiento del número ‘97’ de los verdes de Lisboa.



En cuanto a su puntuación le otorgaron un seis sobre diez, siendo el arquero Rui Silva el mejor calificado con ocho.

Mientras que 'Sofascore' le otorgó un 7.5 de calificación en los 90 minutos de juego. Además del gol, Suárez Charris generó cinco lanzamientos en el partido, dos de ellos con dirección al arco.



Reacciones del empate de los 'leones'

El 1-1 en el tablero dejó a los dirigidos por Rui Borges con 42 puntos, a cuatro del líder Porto, que de paso, tiene un partido menos.

"En la primera parte, no empezamos bien. Gil Vicente creó algunas ocasiones de peligro en el área, principalmente a balón parado y segundos balones. En jugada, no recuerdo ninguna. Podríamos haber sido más efectivos y haber creado más ocasiones, siendo más contundentes en el área. Hacia el final de la primera parte, mejoramos. En la segunda parte, empezamos muy bien y pudimos haber puesto el 2-0. Hasta el gol y la expulsión de Inácio, teníamos el partido mínimamente controlado. A los veinte minutos de la segunda parte, dejamos que el partido fluyera, perdimos algunos balones innecesarios y dejamos que Gil creyera. Acabaron empatando, con nuestro equipo ya con diez. En los minutos finales, la clave fue más el corazón", expresó el DT del Sporting Lisboa en declaraciones a 'Sport TV' y que fueron replicadas en 'A Bola'.