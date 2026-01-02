James Rodríguez y las verdaderas razones por las que León decidió no renovarle contrato

James Rodríguez puso punto final a su paso por el Club Léon de México. Lo que empezó el 13 de enero de 2025, terminó el pasado 31 de diciembre, dejando resultados aceptables. Fueron 2.559 minutos en cancha, repartidos en 34 partidos, en los que marcó cinco goles, brindó nueve asistencias, fue amonestado en tres ocasiones y vio la roja en una oportunidad.

De igual manera, en cuanto al rendimiento del equipo, la 'fiera' quedó eliminada en cuartos de final del primer semestre, perdiendo con Cruz Azul. Posteriormente, en la segunda parte del año, ni siquiera clasificaron y hasta firmaron la peor participación de la institución en la historia de una liga mexicana. Por último, dijeron adiós a la Leagues Cup en fase de grupos.

Así las cosas, desde el Club León decidieron no renovarle el contrato a James Rodríguez y se conocieron las dos razones principales por las que ocurrió esto. El encargado de dar a conocer la información fue el periodista, Ekrem Konur, especialista en mercado de pases y que pasó por medios como 'ESPN', 'Goal', 'BBC', 'Bild', 'AS' y 'Mundo Deportivo'.

"León decidió no renovar el contrato de James Rodríguez debido a su salario y rendimiento. Hasta el momento, la opción más probable para que sea su nuevo equipo es Columbus Crew, de la MLS. Por último, se conoció que las negociaciones con Pumas, Cruz Azul, Sao Paulo y Millonarios no avanzaron ni prosperaron", publicó en su cuenta oficial de 'X'.



James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio AFP

Por eso, se deberá aguardar por nueva información con relación al futuro del mediocampista 'cafetero', de 34 años, quien necesita encontrar equipo lo más pronto posible. Y es que el 2026 es el año del Mundial, donde la Selección Colombia comparte grupo con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo.

Para ello y como la ha expresado el entrenador de la 'tricolor', Néstor Lorenzo, necesita que sus dirigidos lleguen con ritmo de juego. Además, James Rodríguez es el capitán, líder y referente, junto a Luis Díaz, por lo que sumar minutos en cancha es clave, entendiendo su importancia en el funcionamiento de la escuadra, aportando con goles y asistencias.