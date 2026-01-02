Nairo Quintana tendrá uniforme nuevo en 2026; así se verá en competencia

Nairo Quintana le madrugó a 2026 y desde los primeros momentos del año se subió a la bicicleta para dar sus pedalazos iniciales. Lo particular fue que lo hizo estrenando vestimenta.

El boyacense dejó atrás la tradicional camiseta azul y blanca del Movistar Team de España y se puso el nuevo jersey de su escuadra, con la que renovó contrato recientemente.

El campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016 no había podido exhibir las prendas debido a que no estuvo en territorio ibérico cuando estas fueron presentadas de manera oficial por toda la plantilla.

Por ello estaba en deuda con la afición del elenco ‘telefónico’ y en especial con sus seguidores, pues no lo habían podido apreciar con la ropa que lo identificará en el pelotón internacional de ahora en adelante.



Sin embargo, el pedalista –próximo a cumplir36 años de edad el 4 de febrero– no le dio más largas al asunto y en pleno 2 de enero de 2026 salió a las carreteras para probar la singular equipación.



Nairo Quintana se dejó ver con nuevo uniforme del Movistar Team

El experimentado corredor, podio en el Tour de Francia de 2013, 2015 y 2016, compartió en sus redes sociales un corto video en el que apareció luciendo las novedosas prendas de su escuadra.

Lo particular es que para esta temporada la camiseta será enteramente blanca, mientras que la pantaloneta será en tono azul oscuro.

Fotos: @nairoquincoficial..

El ‘escarabajo’ aprovechó la oportunidad para enviar palabras de bienvenida de cara a 2026 y dirigirse con optimismo a sus fanáticos.

“Feliz comienzo de año, mi gente. Vamos a arrancar este año con toda la energía. Hay muchos retos y muchísimos kilómetros por pedalear. Así que ánimo y vamos a comenzar con pie derecho”, mencionó.

Y aunque aún no se ha definido su calendario de carreras, se espera que aparezca en las grandes competencias del año.