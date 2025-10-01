Richard Ríos, atacado en portadas por autogol en Champions; así lo trataron en Portugal

Richard Ríos, volante del Benfica de Portugal, vivió una noche para el olvido el pasado martes 30 de septiembre, cuando su escuadra perdió 1-0 en Londres, Inglaterra, frente al Chelsea en duelo de Champions League.

El antioqueño protagonizó la infortunada acción en el minuto 18 del primer tiempo, instante en el que mandó el balón al fondo de su propia portería al intentar rechazar un centro de costado.

En consecuencia, las críticas sobre él no se hicieron esperar, principalmente de aficionados que lo llenaron de memes en redes sociales asegurando que la inversión en su fichaje, estimado en 27 millones de euros, no se refleja en el terreno de juego.

Además, el paisa de 25 años de edad –que empezó la contienda en condición de titular– vio una tarjeta amarilla y fue sustituido por orden de José Mourinho, su entrenador, faltando un cuarto de hora para el pitazo final.

El agravante pasa porque esta es la segunda caída en el mismo número de salidas del conjunto lusitano en esta competición, ya que venía de perder 2-3 de local frente al Qarabaj de Azerbaiyán en la jornada anterior.

Por ello, en su regreso a Lisboa, el ‘cafetero’ encontró su imagen en las principales portadas de la prensa señalándolo de la caída, echando así más sal a la herida.

Sin embargo, el colombiano deberá levantar la cabeza y sacudirse para llegar de la mejor manera a la Selección Colombia, con la que tendrá 2 partidos amistosos en Estados Unidos el sábado 11 y martes 14 de octubre frente a Canadá y México, respectivamente.

Mientras tanto, deberá afrontar con su club el clásico portugués contra el Porto el viernes 5 de octubre como visitante a las 3:15 p. m., hora colombiana, en choque perteneciente a la octava fecha de la liga de ese país, en la que Porto es líder con 21 puntos y Benfica, tercero con 17.



Richard Ríos, en portadas de Portugal por autogol en Champions

El antioqueño se llevó al primera plana en 2 de los 3 diarios deportivos más importantes de Lisboa, en los que lo trataron de la siguiente manera:

⦁ O Jogo acudió un forzado juego de palabras para titular: “Ríos seco”. Y agregó: “Un gol del colombiano en propia portería decidió”.

⦁ Record, por su parte, escribió en su encabezado: “Ríos de azar. El colombiano estaba para ser destacado, pero decidió el juego con un autogol”.

⦁ A Bola , entre tanto, fue el único que no puso al colombiano en la carátula de su edición impresa, en la que tituló: “No todo está perdido. Autogol decide en juego en Standford Bridge”.

Benfica volverá a Champions el martes 21 de octubre, cuando deberá recibir al Newcastle de Inglaterra a las 2:00 de la tarde, de Colombia.