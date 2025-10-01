Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, atacado en portadas por autogol en Champions; así lo trataron en Portugal

Richard Ríos, atacado en portadas por autogol en Champions; así lo trataron en Portugal

Al mediocampista colombiano no le perdonan la anotación en propia puerta con la que su equipo fue derrotado en la segunda fecha del torneo continental.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Richard Ríos, criticado por prensa en Portugal por autogol con Benfica en Champions.jpg
Richard Ríos, protagonista de portadas en Portugal por autogol en Champions.
Fotos: Benfica y O Jogo.

