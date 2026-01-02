Síguenos en:
Milan superó 0-1 al Cagliari, de Yerry Mina, y le puso presión al Inter en la Serie A

Milan superó 0-1 al Cagliari, de Yerry Mina, y le puso presión al Inter en la Serie A

Rafael Leao marcó el gol que le dio el triunfo al Milan este viernes en el Arena Cerdeña y que le permitió llegar a los 38 puntos en el campeonato italiano.

Por: EFE
Actualizado: 2 de ene, 2026
Rafael Leão marcó el gol que le dio el triunfo al Milan sobre Cagliari por la Serie A.
AFP

