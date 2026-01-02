Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
James Rodríguez, cada vez más cerca de llegar a un nuevo club; "es la opción más fuerte"

James Rodríguez, cada vez más cerca de llegar a un nuevo club; "es la opción más fuerte"

Después de que se hiciera oficial su salida del Club León, de México, y pensando en el Mundial 2026, con la Selección Colombia, James Rodríguez busca equipo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ene, 2026
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
