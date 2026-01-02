James Rodríguez, cada vez más cerca de llegar a un nuevo club; "es la opción más fuerte"

James Rodríguez quiere llegar a punto al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, busca un equipo con urgencia, luego de que se confirmara su salida del Club León, con quien culminó el contrato el pasado 31 de diciembre. Y es que "debido a su salario y rendimiento", los directivos decidieron cortar dicho vínculo laboral.

Sin embargo, al referente y capitán de la Selección Colombia no le han faltado ofertas. Eso sí, hasta el momento, ninguna ha prosperado. Pumas, Cruz Azul, Sao Paulo y Millonarios intentaron hacerse con sus servicios, pero no cumplieron con las expectativas. Para su fortuna, surgió una posibilidad desde Estados Unidos que tomó fuerza.

El encargado de dar a conocer la información fue el periodista, Ekrem Konur, especialista en mercado de pases y que pasó por medios como 'ESPN', 'Goal', 'BBC', 'Bild', 'AS' y 'Mundo Deportivo'. "La opción más fuerte y probable para que sea el nuevo equipo de James Rodríguez es Columbus Crew, de la MLS", publicó en su cuenta de 'X'.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido del Club León de México AFP

Así las cosas, de concretarse, sería el equipo número 13 en la carrera del mediocampista 'cafetero'. Recordemos que todo empezó en Envigado, del fútbol colombiano, dando el salto, rápidamente, al exterior, firmando con una escuadra de Argentina: Banfield. Allí, se consolidó y eso le permitió arribar al 'viejo continente', con Porto.



Después vistió los colores de Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano y Club León. Razón por la que Estados Unidos se sumaría a la lista de países que han gozado con el talento de James Rodríguez, junto a Colombia, Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Catar, Grecia, Brasil y México.