Impactante Dávinson Sánchez en Galatasaray vs. Liverpool; estuvo en todo lado

El Galatasaray dio la sorpresa este martes en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, al vencer 1-0 al Liverpool en el estadio RAMS Park. El conjunto turco logró el triunfo gracias a un gol de penal de Victor Osimhen en el primer tiempo.

Más allá del gol que definió el compromiso, uno de los protagonistas de la noche fue el colombiano Davinson Sánchez, quien tuvo un rendimiento destacado en la zaga turca y contribuyó de manera decisiva para frenar a uno de los ataques más peligrosos del continente. El defensor tuvo una calificación de 7.2, según la plataforma 'Sofascore', ubicándose como el quinto mejor jugador de su escuadra en el partido frente a los 'reds'. El colombiano realizó ocho despejes, bloqueó dos tiros, realizó dos intercepciones y una entrada.

El exjugador del Tottenham disputó los 90 minutos y mostró su experiencia en un partido cargado de intensidad. Sus números reflejan un trabajo defensivo de alto nivel: ganó dos de los seis duelos terrestres que disputó y se impuso en los dos enfrentamientos aéreos que tuvo, demostrando solidez en una zona del campo donde el Liverpool buscó constantemente generar peligro. Aunque perdió la posesión en 12 ocasiones, su capacidad de recuperación y su orden táctico le permitieron compensar esos errores.

En cuanto a su desempeño con la pelota, Sánchez participó activamente en la salida del equipo. Registró 50 toques y completó 20 de 30 pases intentados, con un 67% de precisión. Si bien no logró pases clave ni centros, se mostró confiado en los balones largos, con ocho intentos de los cuales tres llegaron a destino, recurso que le permitió al Galatasaray salir de la presión inglesa en momentos críticos.

Davinson Sánchez con el Galatasaray Foto: AFP

Ofensivamente, el colombiano también buscó aportar. Intentó un remate que salió desviado, lo que evidenció su disposición para sumarse al ataque en jugadas de balón parado, un aspecto que suele ser una de sus fortalezas. En defensa, completó con éxito su único intento de regate y cometió una falta, sin recibir ninguna en contra.

La actuación de Sánchez fue clave para sostener el cero en el arco, en un partido en el que el Liverpool intentó con insistencia pero se encontró con un bloque defensivo bien plantado. Su liderazgo, sumado a la coordinación con su compañero en la zaga, contribuyó a que los 'leones' neutralizaran las conexiones ofensivas de Gakpo, Ekitike y Wirtz, quienes apenas pudieron inquietar con remates aislados.

Con este triunfo, Galatasaray no solo suma tres puntos vitales en la tabla, sino que también fortalece su confianza de cara a los próximos compromisos. Dávinson Sánchez, por su parte, dejó claro que atraviesa un gran momento y que está dispuesto a ser uno de los pilares del equipo turco en la máxima competición europea.



