Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Impactante Dávinson Sánchez en Galatasaray vs. Liverpool; estuvo en todo lado

Impactante Dávinson Sánchez en Galatasaray vs. Liverpool; estuvo en todo lado

El defensor colombiano Dávinson Sánchez tuvo una destacada actuación en el gran triunfo 1-0 del Galatasaray frente al Liverpool en Champions League. No dejó pasar ni un balón.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Davinson Sánchez, en el partido frente a Liverpool
Davinson Sánchez, en el partido frente a Liverpool
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad