A Jhon Durán le salieron 'caros' sus festejos con Fenerbahce; vendrían sanciones disciplinarias

Malas noticias han llegado a las oficinas del Fenerbahce, a solo días de obtener el título en la Supercopa de Turquía. Todo, con Jhon Jáder Durán como principal protagonista.

Y es que, luego de haber vencido por 2-0 a Galatasaray durante los 90 minutos de juego, todos los futbolistas del conjunto de Estambul entraron en euforia y alegría inmediata, festejando por todo el campo y también en los camerinos del estadio Olímpico Atartuk.

Sin embargo, el problema en cuestión vino especialmente durante la celebración, donde muchos futbolistas de Fenerbahce, incluído Durán; al parecer habrían infringido las normas del estatuto del fútbol turco, incurriendo en actos de “conducta antideporitva”, que ya son tema de estudio para el Comité Disciplinario de la Federación.

Jhon Durán celebrando con el Fenerbahce Instagram Jhon Durán

¿Por qué Jhon Durán está envuelto en líos disciplinarios, en Turquía?

Si bien, el colombiano no fue tan protagonista durante la final de Supercopa con aportes ofensivos, tales como goles o asistencias; sí es cierto que en la celebración del título se robó todos los reflectores con baile, fotos y demás publicaciones en redes sociales.



Sin embargo, una de ellas no está permitida en el fútbol turco; motivo que ha llevado de manera inmediata el comportamiento del colombiano al Comité Disciplinario.

"Se ha decidido remitir al Fenerbahce Club al Comité Disciplinario, al igual que al jugador Jhon Jáder Durán Palacios, sin ninguna medida cautelar; esto, de conformidad con el Artículo 36 del Reglamento Disciplinario de Fútbol, por 'conducta antideportiva' en su publicación en redes sociales después del partido contra Galatasaray el sábado 10 de enero de 2026”, indicó el medio ‘aspor’, dando reveladores detalles de la reciente información que se ha filtrado sobre el colombiano.

Pero eso no fue todo, pues otro jugador del cuadro ‘amarillo y azul’ también llevó del ‘bulto’, siendo investigado por su comportamiento, durante los festejos de la Supercopa de Turquía.

Jhon Durán en Fenerbahçe vs. Konyaspor. Getty Images.

"También se remite al jugador del Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde, al Comité Disciplinario sin ninguna medida cautelar, de conformidad con el Artículo 41 del reglamento, por 'comportamiento insultante' en su publicación en redes sociales después del partido”, agregó el portal turco.



¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

El cuadro de Estambul enfrentará este miércoles 14 de enero a Beyoglu Yeni Carsı, por el duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo C, en la Copa de Turquía.

Evidentemente, se espera la presencia del colombiano Jhon Durán, quien recientemente había hecho importante promesa goleadora para este 2026 y, a falta de diez tantos para conseguirla, espera empezar a hilar anotaciones para también llamar la atención de Néstor Lorenzo, de cara al Mundial 2026.