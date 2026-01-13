Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jhon Durán le salieron 'caros' sus festejos con Fenerbahce; vendrían sanciones disciplinarias

A Jhon Durán le salieron 'caros' sus festejos con Fenerbahce; vendrían sanciones disciplinarias

Luego de la celebración por el título de la Supercopa turca, al colombiano lo remitieron al Comité Disciplinario por cuestionados actos en redes, que ya son tema de estudio.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 13 de ene, 2026
Comparta en:
Jhon Durán Fenerbahce
Jhon Durán ganó el título de Supercopa de Turquía con Fenerbahce
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad