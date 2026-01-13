Liverpool felicitó a Luis Díaz por su cumpleaños e hinchas estallaron contra el club

Luis Díaz cumplió 29 años de edad el martes 13 de enero de 2026 y no solo recibió felicitaciones del Bayern Múnich de Alemania, su actual equipo, y de la Selección Colombia, escuadra con la que espera ir al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Del guajiro también se acordaron en su antigua casa, el Liverpool de Inglaterra, con el que ganó 4 títulos y de donde lo dejaron ir a cambio de 75 millones de euros para reforzarse con jugadores que todavía no alcanzan la producción ofensiva ni los números del ‘cafetero’.

En consecuencia, los seguidores del elenco británico aprovecharon la oportunidad para desahogarse, pues todavía muestran su desacuerdo con la decisión de dejar ir al popular ‘Lucho’, que ahora brilla en suelo germano con el líder invicto de la Bundesliga mientras los ‘reds’ batallan a 14 puntos de la punta en la Premier League y en la parte media de la tabla en Champions League.



Liverpool felicita a Luis Diaz e hinchas estallan

Las redes sociales del cuadro rojo de Inglaterra compartieron una imagen del futbolista colombiano celebrando un gol en el estadio Anfield con la fase en inglés: “Happy birthday”.

La publicación tuvo miles de reacciones y comentarios, principalmente de seguidores del elenco británico, que manifestaron su tristeza por no tenerlo en la plantilla y su desaprobación con los directivos que lo dejaron ir con el aval del entrenador Arne Slot.



“Qué jugador; cuánto lo extrañamos… Venderlo fue el mayor error que hemos hecho… Todavía no creo que Arne elija a Gakpo y no a Díaz… De Díaz a Gakpo, qué rebaja… Tráiganlo de vuelta… No podemos esperar a verte de nuevo”, fueron algunas de las palabras de los fanáticos.

Lo cierto es que ahora Díaz es una de las máximas estrellas del Bayern Múnich, donde lleva 14 goles y 8 asistencias en 24 partidos e institución con la que tiene 4 años de contrato.

Ahora, se alista con sus compañeros para visitar al Colonia el miércoles 14 de enero en cumplimiento de la fecha 17 de la Liga de Alemania en duelo programado para las 2:30 de la tarde, hora colombiana.

Acá, más recciones a la publicación del Liverpool:

