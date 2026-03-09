Síguenos en:
Hora y dónde ver por TV EN VIVO Galatasaray vs. Liverpool, en Champions League

Hora y dónde ver por TV EN VIVO Galatasaray vs. Liverpool, en Champions League

El martes 10 de marzo, Estambul vivirá un gran encuentro entre el Galatasaray, de Dávinson Sánchez, y el Liverpool, de Mohamed Salah. El duelo será la ida de los octavos de final de Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 9 de mar, 2026
Liverpool V.S Galatasaray
Encuentro entre el Liverpool V.S Galatasaray
AFP

