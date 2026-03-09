Hora y dónde ver por TV EN VIVO Galatasaray vs. Liverpool, en Champions League

El Liverpool afronta como favorito, por historia y estatus, la ida de su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Galatasaray, pero deberá sobrevivir el martes al infierno turco, donde repetidamente se abrasó en el pasado.

El Liverpool ya fue víctima del ambiente hostil de Estambul esta misma temporada, cuando fue derrotado 1-0 por el propio Galatasaray en su partido de la segunda jornada de la fase regular, a finales de septiembre.

Aquel partido era la tercera vez que el Liverpool visitaba al Galatasaray en competición oficial europea y el balance es de un empate (1-1 en la Champions en 2002) y dos derrotas (ambas también en Champions, en 2006 y ese 2025).

En total, el Liverpool, que en la Premier League es solo sexto, ha visitado a equipos turcos en siete ocasiones y solo ganó una, en el playoff previo de acceso a la Europa League en agosto de 2010, cuando venció 2-1 en el campo del Trabzonspor.



Con ese mismo club había vivido en 1976 su primer partido en Turquía, perdiendo en la Copa de Europa (actual Liga de Campeones) por 1-0. Los otros dos enfrentamientos ante equipos de ese país fueron contra el Besiktas, en Estambul, y en las dos ocasiones el histórico club inglés fue derrotado (2-1 en la Champions en 2007, 1-0 en la Europa League en 2015).



Hora y dónde ver, EN VIVO POR TV, Galatasar vs. Liverpool en los octavos de final de la Champions League:

El encuentro en el que se enfentarán el equipo del que es figura Mohamed Salah se disputará este martes 10 de marzo frente al Galatasaray, por los octavos de final de la Champions League. La hora de inicio del compromiso para Colombia será a las 12:45 de la tarde, y se llevará a acabo en el Estadio de Ali Sami Yen Sports Complex (RAMS Park), en Estambul, Turquía.

Como es habitual, los encuentros de la Champions League se podrán ver EN VIVO en TV para nuestro país en el canal deportivo de ESPN, y en la plataforma de 'streaming' de Disney+.

De igual manera, en nuestro portal: www.golcaracol.com, encontrará los momentos más importantes del partidos, las jugadas más destacadas, y el análisis de esté encuentro.

Un recuerdo muy fresco

Las experiencias previas, por lo tanto, no invitan al optimismo y jugadores, cuerpo técnico y aficionados tienen muy presente lo ocurrido en el partido del inicio de esta Liga de Campeones, donde un tanto de penal del nigeriano Victor Osimhen decidió el duelo en favor de los otomanos.

Esa noche en el estadio Ali Sami Yen fue muy difícil para los oídos británicos.

"Es el ambiente más hostil que recuerdo (...) Un lugar lleno de locos furiosos", había comentado aquella noche en la red social X Lewis Steele, un enviado especial británico acostumbrado a los partidos en Anfield, otro estadio célebre por su gran ambiente en la grada.

Al término del partido, el mediocampista del Galatasaray Ilkay Gündogan afirmó que un jugador del Liverpool se le había acercado para saber "si el ambiente es siempre tan increíble".

Pero no solo la experiencia "infernal" se limitó al partido, ya que en la noche anterior al partido ultras del Galatasaray acudieron a molestar, con petardos, el descanso de los jugadores del Liverpool en su hotel en la ciudad del Bósforo.

Mohamed Salah, figura del Liverpool Foto: AFP

Tapones para los oídos

En la actual temporada, el Galatasaray, que lidera la Superliga de su país, ha hecho de la fortaleza en su estadio la palanca de apoyo para impulsarse en el máximo torneo europeo.

En la fase regular solo tuvo el tropiezo de caer en casa ante el Union St Gilloise belga (1-0). Antes de eso había ganado a Liverpool (1-0) y Bodo/Glimt (3-1), y logró después un valioso empate (1-1) contra el Atlético de Madrid.

El entrenador del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, admitió que el ruido del partido en Estambul le dejó un fuerte dolor de cabeza y el Galatasaray se mofó de las quejas noruegas después de ese partido recomendando a futuros rivales que metieran tapones para los oídos en su maleta.

Fue en ese ambiente ensordecedor del estadio estambuliota donde el "Gala" sentó las bases de su pase a octavos: en el playoff de repesca, goleó allí 5-2 en la ida a la Juventus, lo que le permitió clasificarse pese a la derrota 3-2 de la vuelta en Italia.

"Milagro de Estambul"

Ir a Turquía ha sido traumático cuando enfrente estaban equipos locales, pero en ese país los Reds han logrados dos títulos europeos en una época reciente.

Fue en el estadio Atatürk donde disfrutó de su recordado "Milagro de Estambul", cuando el equipo entonces dirigido por Rafael Benítez levantó un 3-0 adverso ante el AC Milan para empatar 3-3 y ganar la Liga de Campeones 2004-2025 en la tanda de penales.

En 2019, el Liverpool también se llevó una tanda de penales, en aquel caso en el campo del Besiktas, para doblegar a su compatriota Chelsea en la Supercopa de Europa.

A esos dos buenos recuerdos se agarra ahora el equipo de Arne Slot para buscar ahora su primera victoria ante un equipo turco en la ciudad de Estambul.