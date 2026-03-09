Clasificación general de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 1; Filippo Ganna dominó

El calendario ciclístico no se detiene y este lunes las emociones comenzaron con una nueva edición de la Tirreno Adriático 2026, una de las carreras de una semana más importantes. La primera jornada consistió en una contrarreloj de 11,5 kilómetros que dejó como ganador al italiano Filippo Ganna, un especialista de la modalidad.
Clasificación general de la Tirreno Adriático 2026
- Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) — 12:08
- Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) — +0:22
- Max Walscheid (Lidl - Trek) — +0:26
- Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) — +0:26
- Jonathan Milan (Lidl - Trek) — +0:29
- Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) — +0:30
- Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) — +0:31
- Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) — +0:32
- Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) — +0:33
- Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) — +0:36 🚴♂️