Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 1; Filippo Ganna dominó

Clasificación general de la Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 1; Filippo Ganna dominó

Este lunes comenzaron las emociones de la Tirreno Adriático 2026 con una contrarreloj individual de 11,5 kilómetros que dejó como ganador al italiano Filippo Ganna.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de mar, 2026
Filippo Ganna, vencedor de la etapa 1 de la Tirreno Adriático 2026.
Getty Images.

