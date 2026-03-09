Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Convocatoria de Croacia para partido contra Selección Colombia; la lidera Luka Modric y más figuras

Convocatoria de Croacia para partido contra Selección Colombia; la lidera Luka Modric y más figuras

Este lunes el combinado de Croacia dio a conocer a los futbolistas citados por Zlatko Dalic para los duelos preparatorios frente a la Selección Colombia y Brasil. Contra la 'tricolor', el 26 de marzo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Luka Modric Croacia
Luka Modric, mediocampista y capitán de Croacia - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad