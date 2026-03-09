Convocatoria de Croacia para partido contra Selección Colombia; la lidera Luka Modric y más figuras

Croacia no se puso con más rodeos y confirmó su estelar nómina de convocados para los partidos preparatorios que tendrá contra la Selección Colombia y Brasil, ambos sudamericanos, en su trabajo pensando en la participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Entre las figuras citadas por el técnico Zlatko Dalic destacan Luka Modric, Mario Pasalic, Ivan Perisic, Ante Budimir, entre otros, en lo que será un reto importante para la 'tricolor' dirigida por el DT argentino Néstor Lorenzo. Ese encuentro está programado para el jueves 26 de marzo, en Orlando, duelo que tendrá la transmisión de Gol Caracol y Ditu.

Cabe recordar que, la Selección Colombia tendrá una doble jornada en este mes de preparación para el Mundial 2026, enfrentándose primero a Croacia y luego a Francia, para tener rodaje contra elencos europeos, ya que en la fase de grupos del certamen orbital de la FIFA, se medirá a Portugal, en la tercera fecha del grupo K, en Miami.



Convocatoria de Croacia para partido contra Selección Colombia y Brasil (marzo 2026):

Arqueros



Dominik Livaković

Dominik Kotarski

Ivor Pandur

Defensas



Duje Ćaleta-Car

Josip Šutalo

Josip Stanišić

Marin Pongračić

Kristijan Jakić

Martin Erlić

Luka Vušković

Ivan Smolčić

Mediocampistas



Luka Modrić

Mario Pašalić

Nikola Vlašić

Lovro Majer

Luka Sučić

Martin Baturina

Petar Sučić

Nikola Moro

Toni Fruk

Delanteros

