Convocatoria de Croacia para partido contra Selección Colombia; la lidera Luka Modric y más figuras

Croacia no se puso con más rodeos y confirmó su estelar nómina de convocados para los partidos preparatorios que tendrá contra la Selección Colombia y Brasil, ambos sudamericanos, en su trabajo pensando en la participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Entre las figuras citadas por el técnico Zlatko Dalic destacan Luka Modric, Mario Pasalic, Ivan Perisic, Ante Budimir, entre otros, en lo que será un reto importante para la 'tricolor' dirigida por el DT argentino Néstor Lorenzo. Ese encuentro está programado para el jueves 26 de marzo, en Orlando, duelo que tendrá la transmisión de Gol Caracol y Ditu.
Cabe recordar que, la Selección Colombia tendrá una doble jornada en este mes de preparación para el Mundial 2026, enfrentándose primero a Croacia y luego a Francia, para tener rodaje contra elencos europeos, ya que en la fase de grupos del certamen orbital de la FIFA, se medirá a Portugal, en la tercera fecha del grupo K, en Miami.
Arqueros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros