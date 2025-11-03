Síguenos en::
Liverpool vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Champions League

Liverpool vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Champions League

Este martes 4 de noviembre, Liverpool y Real Madrid se verán las caras en Anfield por la cuarta jornada de la fase liga del torneo europeo. ¡No se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 3 de nov, 2025
Habrá picante duelo entre Virgil van Dijk y Kylian Mbappé.
Habrá picante duelo entre Virgil van Dijk y Kylian Mbappé.
afp.

