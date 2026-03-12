Síguenos en:
En Estados Unidos le sugieren a la selección de Irán no ir al Mundial, "por su propia seguridad"

En Estados Unidos le sugieren a la selección de Irán no ir al Mundial, "por su propia seguridad"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio su opinión sobre la controversia que hay con la participación o no de la selección de Irán en la Copa del Mundo 2026.

Por: EFE
Actualizado: 12 de mar, 2026
La Selección Irán en uno de sus partidos rumbo al Mundial 2026, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
La Selección Irán en uno de sus partidos rumbo al Mundial 2026, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Fotos: Getty y AFP

