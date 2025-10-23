Jorge Carrascal marca el paso en Flamengo y le llueven flores; "machucó a Racing"

Jorge Carrascal es la figura del momento en Brasil y en Flamengo, tras anotar el único gol que significó el triunfo 1-0 sobre Racing en el juego de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2026. El colombiano, quien hizo méritos durante todo el partido para abrir la cuenta, fue elogiado por su entrenador Filipe Luis.

'El mengao' dominó desde el inicio, priorizando la posesión y los toques cortos entre defensa y ataque. En el minuto 5, Luiz Araújo combinó con Carrascal y Arrascaeta, aunque el uruguayo no logró controlar el balón. Racing optó por un planteamiento defensivo, esperando aprovechar el contragolpe. A los 15 minutos, Arrascaeta asistió a Carrascal, pero el portero Cambeses detuvo su remate. El conjunto brasileño siguió insistiendo y, al 20’, una jugada entre Carrascal, Alex Sandro y Varela terminó con un disparo de Arrascaeta que se estrelló en el poste.

Flamengo mantuvo la presión y tuvo dos ocasiones más antes del descanso: Pedro exigió a Cambeses tras un centro de Carrascal, y Luiz Araújo intentó una chilena desviada. El primer tiempo concluyó 0-0 en el Maracaná.

En la segunda mitad, Flamengo volvió a generar peligro rápidamente, con un pase de Pedro a Arrascaeta que terminó fuera. Ingresaron Plata y Ayrton Lucas, quienes aportaron más velocidad. Cambeses volvió a ser figura al rechazar un potente disparo de Arrascaeta. Plata asistió luego a Ayrton Lucas, que definió desviado, y posteriormente Bruno Henrique y Samuel Lino ingresaron para reforzar el ataque.

En el minuto 31, Samuel Lino tuvo la más clara, pero nuevamente el arquero argentino salvó. El brasileño marcaría de cabeza al 35’, aunque el gol fue anulado por fuera de juego. Finalmente, en el minuto 42, un rebote tras remate de Bruno Henrique terminó en gol de Carrascal, decretando el 1-0 definitivo para Flamengo.

Jorge Carrascal en Flamengo vs. Racing. AFP.

Elogios para Jorge Carrascal

Luego de este importante triunfo, el colombiano fue elogiado por parte de su entrenador Filipe Luis, quien reconoció su talento y lo tiene como ficha clave en la ofensiva. "Primero, porque encajaba perfectamente con mi plan de juego. Era donde podíamos perjudicar la defensa del Racing, y la posición de Carrascal se vio muy afectada en la primera parte. También estaba considerando un posible cambio en la segunda parte. Lino podría optar por el lateral más cansado, con el partido más abierto. Creo que esta estrategia funcionaría mejor. Opté por esta opción. Todos conocemos la calidad de Carrascal y que juega en las cuatro posiciones de ataque. Y está en un gran momento. Y nos alegra ver jugadores en un gran momento en el campo", dijo de entrada el exjugador de Atlético de Madrid.

Por último, Luis dejó en claro que el fichaje del 'cafetero' no fue un tiro al aire y venían siguiéndolo hace un tiempo. "El Flamengo busca jugadores de alta calidad, jugadores que sean diferentes con el balón, que sepan lo que hacen. Pero lo que más me alegra de Carrascal es que ha mejorado aún más desde que llegó a Rusia. Su capacidad de decisión en el último tercio del campo cerca del área lo hace aún más letal que antes. No sé si en algún momento de su carrera ha sido tan creativo y decisivo cerca del área; eso es lo que más me alegra, su evolución. Pero este jugador que el club buscaba estaba bien estudiado, y conocíamos su calidad cuando lo fichamos", concluyó.