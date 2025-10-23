Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal, "partido de gala" en Flamengo 1- Racing 0; Brasil, a sus pies

Jorge Carrascal, "partido de gala" en Flamengo 1- Racing 0; Brasil, a sus pies

El volante colombiano Jorge Carrascal anotó y le dio una agónica victoria a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores. Fue el mejor del partido para la prensa brasileña.

Por: AFP
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal en Flamengo vs. Racing.
Jorge Carrascal en Flamengo vs. Racing.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad