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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez, comprometido en dos goles del Barcelona; no fue la noche del colombiano

Dávinson Sánchez, comprometido en dos goles del Barcelona; no fue la noche del colombiano

El defensor colombiano Dávinson Sánchez se vio involucrado en los dos goles de la remontada en Estambul, en el duelo entre su Galatasaray y el Barcelona, por la fecha 2 de fase liga de la Champions.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Dávinson Sánchez Galatasaray vs Barcelona
Dávinson Sánchez en Galatasaray vs Barcelona
AFP

Aunque Galatasaray comenzó ganando en el partido frente al Barcelona, por Champions League, el equipo catalán mostró su jerarquía, y acompañado de dos errores del colombiano Dávinson Sánchez, logro darle vuelta parcial 1-2 al marcador.

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El primer tanto fue al minuto 43, cuando el zaguero central de nuestro país intentó salir jugando, le quitaron la pelota y le quedó servida al portugués Joao Cancelo, quien dentro del área definió de gran manera para la igualdad 1-1.

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Pero luego, al 50', Fermin Lopez le ganó la espalda a Dávinson Sánchez, y tras un centro de Lamine Yamal, puso un cabezazo impecable para el 1-2 a favor del Barcelona sobre el Galatasaray.

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Acá los dos errores de Dávinson Sánchez en Galatasaray vs Barcelona:

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