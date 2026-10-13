Dávinson Sánchez, comprometido en dos goles del Barcelona; no fue la noche del colombiano

Aunque Galatasaray comenzó ganando en el partido frente al Barcelona, por Champions League, el equipo catalán mostró su jerarquía, y acompañado de dos errores del colombiano Dávinson Sánchez, logro darle vuelta parcial 1-2 al marcador.

El primer tanto fue al minuto 43, cuando el zaguero central de nuestro país intentó salir jugando, le quitaron la pelota y le quedó servida al portugués Joao Cancelo, quien dentro del área definió de gran manera para la igualdad 1-1.

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Pero luego, al 50', Fermin Lopez le ganó la espalda a Dávinson Sánchez, y tras un centro de Lamine Yamal, puso un cabezazo impecable para el 1-2 a favor del Barcelona sobre el Galatasaray.

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Acá los dos errores de Dávinson Sánchez en Galatasaray vs Barcelona:

¡JOAO CANCELO AL RESCATE! El portugués aprovechó que la pelota le quedó boyando en el área, abrió el pie y definió a colocar para marcar el 1-1 parcial de Barcelona ante Galatasaray.



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¡PERO POR FAVOR, LAMINE! ¡YAMAL FROTÓ LA LÁMPARA, METIÓ UNA ASISTENCIA EXQUISITA Y FERMÍN LÓPEZ MARCÓ EL SEGUNDO GOL DEL BARCELONA VS. GALATASARAY!



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