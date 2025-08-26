“Ganarle a Colombia no es imposible”, empezó ‘guerra’ verbal de Bolivia, por Eliminatorias

La Selección Colombia y Bolivia se volverán a ver frente a frente en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, luego del triunfo 1-0 en El Alto, el 10 de octubre del 2024. Eso sí, antes fue en la altura, ahora la batalla será en el calor de Barranquilla, en la penúltima fecha de los clasificatorios al certamen orbital de Estados Unidos, México y Canadá.

Por eso, y a menos de dos semanas para este encuentro (4 de septiembre), ya se conocieron los convocados del técnico Óscar Villegas de cara a los duelos frente a Colombia y Bolivia, en los que buscarán la última posibilidad de ganar el lugar del repechaje.

En las últimas horas se dio el listado de Bolivia y uno de los llamados decidió hablar del partido contra la 'tricolor', poniendo presión a los dirigidos por Néstor Lorenzo, que buscan su clasificación al Mundial en dicho compromiso en el Metropolitano de Barranquilla.



En Bolivia advierten a la Selección Colombia

Moisés Villarroel es el capitán de Blooming y uno de los jugadores de talento del combinado del Altiplano, quien tras conocer su convocatoria dio sus declaraciones del llamado y de la expectativa que hay en la 'verde', en especial por el primer duelo que será contra la 'tricolor'.

"Sabemos que tenemos chances de ir al repechaje. Podemos hacer dos buenos partidos. Dios quiera que sea así. Ganarle a Colombia es difícil, pero no imposible", comenzó diciendo el mediocampista boliviano, quien además, resaltó la principal "arma" que tienen para vencer a la 'tricolor'. "El convencimiento de que podemos sacar puntos de visitante".

Eso sí, además de pensar en la Selección Colombia, en el calor de Barranquilla y en cómo sacar un buen resultado en el estadio Metropolitano (4 de septiembre), saben que tendrán que estar pendientes de otro rival.

James Rodríguez en el partido contra Bolivia FBF

"Dependemos de Venezuela, pero nosotros debemos enfocarnos en hacer nuestra parte. Son partidos complicados, no solo con Colombia, sino también con Brasil en El Alto; nos ganó en la última eliminatoria", finalizó Moisés Villarroel empezando a palpitar los próximos y últimos partidos de Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas 2026.



Lista de convocados de Bolivia contra Colombia y Brasil, por Eliminatorias Sudamericanas 2026:

Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima, PER), Carlos Lampe (Bolívar), Rodrigo Banegas (The Strongest).

Defensores: Luis Haquin (Al-Tai, KSA), Efraín Morales (CF Montreal, MLS), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk, UKR), Marcelo Tórrez (Santos, BRA), Leonardo Zabala (Cancún FC, MEX), Yomar Rocha (Bolívar), Diego Medina (CSKA 1948 Sofía, BUL), Lucas Macazaga (Leganés, ESP), José Sagredo (Bolívar), Roberto Fernández (Akron Togliatti, RUS),

Mediocampistas: Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Óscar López (Mallorca, ESP), Robson Matheus (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito, ECU), Moisés Villarroel (Blooming), Darío Torrico (Always Ready), Miguel Terceros (América MG, BRA), Carlos Melgar (Bolívar), Luis Paz (Bolívar).

Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Kalamata, GRE), Enzo Monteiro (Auda, LVA), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Gustavo Peredo (Guabirá).