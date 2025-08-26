Publicidad

Selección Colombia  / "Ganarle a Colombia no es imposible", empezó 'guerra' verbal de Bolivia, por Eliminatorias

“Ganarle a Colombia no es imposible”, empezó ‘guerra’ verbal de Bolivia, por Eliminatorias

Tras conocerse los convocados de Bolivia para el partido contra la Selección Colombia, ya hubo palabras de los jugadores del Altiplano que se tienen confianza y buscarán ganar en Barranquilla.