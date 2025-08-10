A Luis Díaz le ‘meten presión’ en Bayern Múnich; un reto “que será un poco complicado”

Luis Díaz viene ganándose rápido un espacio en el Bayern Múnich, con el que ya jugó dos partidos en pretemporada, uno de ellos como titular y otro entrando desde el banquillo de suplentes. Su calidad está generando expectativa en los hinchas, quienes también tenían dudas personas y profesionales para el futbolista colombiano.

Por eso, en una dinámica en las redes sociales del club alemán varios seguidores del cuadro bávaro le dejaron inquietudes al nacido en La Guajira, quien respondió, aunque una de los cuestionamientos fue el que más tuvo repercusión, que fue cuando le preguntaron si aprendería alemán.

"¿Vas a aprender alemán?", le preguntó un hincha del Bayern Múnich a Luis Díaz, quien decidió responder con total sinceridad, pero de la misma manera comprometido con el tema.



Luis Díaz se compromete a aprender alemán y mejorar el inglés

"Voy a aprender un poco todos los idiomas, aquí en Alemania será un poco complicado pero voy a tratar de conseguirlo, tratar de perfeccionar el inglés, ya que es perfecto para la comunicación con mis compañeros", afirmó 'Lucho' en el video publicado en las redes sociales del Bayern Múnich, dejando claro que muchos le 'meten presión' para que mejore en el aspecto de los idiomas.

Sobre este rubro han hablado ya antes sus nuevos compañeros en territorio bávaro, como Harry Kane y Joshua Kimmich, quienes afirmaron que le han entendido y que en sus primeras semanas han intentado incluirlo en el grupo más allá del idioma, en especial porque en el plantel no hay ningún sudamericano, en comparación a Liverpool, donde tenía a Alisson, Mac Allister, Darwin Núñez, con quienes podía charlar en español.

Lo cierto es que Luis Díaz se comprometió a entender más los idiomas, pero dentro de la cancha ya ha mostrado que es la mejor manera de conocerse con los otros jugadores del Bayern Múnich, con su calidad resaltando en la cancha.



Acá las respuestas de Luis Díaz a los hinchas del Bayern Múnich:

¿Cómo se ha sentido usted en los primeros días en la ciudad de Múnich?

Mis primeros días en la ciudad me he sentido bien, muy feliz, muy contento, muy agradecido con Dios por la oportunidad que me está dando. Muy feliz y trabajando para conseguir cosas muy buenas.

¿Qué es lo que más le entusiasma de jugar en el Bayern?

Muchísimas gracias por el mensaje, agradecido por tu apoyo. Ansioso por debutar en partidos oficiales, he tenido ganas desde el primer día que llegué. Daré todo para ganar muchos títulos en el Bayern Múnich.

¿Cuál es el gol que más recuerda?

Me quedo con el de la Selección Colombia que hice en la Copa América contra Brasil de chilena, lo recuerdo con mucho cariño porque también era un contexto que se estaban jugando cosas muy importantes. Era mi primera Copa América.