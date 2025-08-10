Publicidad

A Luis Díaz le ‘meten presión’ en Bayern Múnich; un reto “que será un poco complicado”

El propio jugador colombiano Luis Díaz dejó claro que es algo que lo tiene comprometido, pero que de la misma manera buscará soluciones. 'Lucho' le habló a los hinchas bávaros.