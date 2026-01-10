Juan Carlos Osorio no se asusta con presión de nuevo equipo; "el mensaje fue claro para mí"

Juan Carlos Osorio asumió un nuevo desafío a nivel internacional, nuevamente en el fútbol de Brasil, pero esta vez no con un equipo de renombre como Sao Paulo o Athletico Paranaense, que ya dirigió en el pasado, sino con el modesto Remo FC, que acaba de ascender y que desde 1994 no sabe lo que es estar en la Primera División de su país.

La experiencia del técnico colombiano es algo que apelaron los directivos del elenco de la ciudad de Belén, algo de lo que es consciente del estratega risaraldense, quien no le teme a la presión que le pusieron y los objetivos trazados en este 2026.



Juan Carlos Osorio responde a objetivos en el Remo FC

En rueda de prensa en las últimas horas, el colombiano aseguró que "el mensaje del Sr. Brás, tanto para mí como para el club, es claro. Desde el primer día, lo más importante ha sido el Brasileirao, y nos esforzaremos al máximo".

Pero Osorio sabe que con el Remo FC tendrá más competencias a nivel local, pero pensando en darle participación internacional el próximo año. "Intentaremos competir en los demás torneos, pero personalmente prefiero los más largos, porque en ellos se necesita constancia. Es muy difícil, pero hay que entrenar muy bien a los atletas, darles mucho descanso, mantenerlos frescos para que saquen provecho de cada partido. Y en los demás torneos, veremos cómo combinamos a nuestros atletas", explicó el DT de nuestro país.

Juan Carlos Osorio en entrenamiento del Remo FC - Foto: Remo FC

Sobre la nómina que tiene a disposición, con algunos refuerzos que él avaló y que le han traído, en medio de otros poderosos clubes a los que se enfrentará, se mostró satisfecho por los jugadores que tiene.



"Creo que con el grupo que estamos formando y con todo el apoyo, tendremos un equipo capaz de competir en una liga tan difícil como la brasileña, jugar para ganar e intentar convertir a este equipo en uno de los tres más competitivos de la liga para, reitero, cumplir nuestros objetivos: mantenernos en la división y estar lo más arriba posible en la clasificación", puntualizó Juan Carlos Osorio en declaraciones recogidas por 'Globo Esporte'.

Publicidad

Y de paso el risaraldense le envió un mensaje públicamente a sus jugadores, así como lo vendrá haciendo en los entrenamientos de pretemporada, para que sepan cómo es su metodología de juego. "Competir en los demás torneos que jugaremos, cuatro en total, y utilizar a nuestros atletas de la mejor manera para que en cada partido Remo demuestre progreso, compromiso con el juego, con jugar bien, como les gusta a los brasileños, y que nuestra afición se sienta muy orgullosa del equipo que estamos construyendo", cerró diciendo el popular 'míster', quien se alista para su debut el próximo sábado 24 de enero contra el Bragantino Clube Do Pará, en la fecha 1 del campeonato Paraense.