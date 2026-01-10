Falcao García eligió el equipo en el que más anhelaba jugar: "esperé y cumplí ese sueño"

Falcao García está de regreso. Después de seis meses sin equipo, fue confirmado como refuerzo de Millonarios y luchará, en 2026, por la Liga, Copa BetPlay y Copa Sudamericana. Recordemos que ya había estado en el conjunto 'embajador' entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025. Allí, estuvo cerca de clasificar a la final de las Ligas, pero, por mínimos detalles, no lo consiguió.

Razón por la que va por su revancha, en busca del sueño de coronarse campeón con el equipo del que es hincha, como siempre lo ha expresado. Justamente, en medio de una entrevista con 'The Diego Oviedo', en el marco de un gimnasio, 'el Tigre' fue consultado por el club en el que más anheló jugar y lo consiguió. Con contundencia y dando sus razones, el delantero colombiano eligió a dos.

"Yo creo que River Plate porque sacrifiqué mi juventud para ir a cumplir ese sueño y también volver a Millonarios y cumplir ese sueño, ya que fue algo que esperé por mucho tiempo", sentenció el samario, de 39 años. Recordemos que su debut como profesional fue en 'el millonario', donde hizo las categorías inferiores y, con trabajo y dedicación, se ganó su lugar en el primer equipo.

Falcao García, delantero de Millonarios, regresó para jugar Liga, Copa y Sudamericana en 2026 Twitter de Millonarios

Con la camiseta de la 'banda cruzada', registró 8.299 minutos, repartidos en 112 compromisos, en los que marcó 45 goles y brindó 13 asistencias. Además, fue amonestado en 18 ocasiones y vio dos veces la tarjeta roja. Cabe aclarar que alcanzó un título, ganando la Liga Argentina en 2008. A partir de ahí, dio inicio a una carrera llena de éxitos tanto a nivel de clubes como con la Selección Colombia.



Después de pasar por Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y Rayo Vallecano, arribó al equipo de sus amores: Millonarios. Con el 'embajador', tiene 1.562 minutos, entre 29 encuentros, inflando las redes en 11 oportunidades y sin asistencias. De igual manera, vio la tarjeta amarilla en seis ocasiones. Ahora, en 2026, aspira a gritar 'campeón' y poner broche de oro.