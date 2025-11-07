A Luis Díaz lo ignoraron en la Champions League; valió más la roja que sus dos goles

Pese a que pidió disculpas y se lamentó en público por la inoportuna lesión contra a Achraf Hakimi; parece ser que a Luis Díaz todavía no lo perdonan por lo sucedido en el duelo entre Bayern Múnich y el PSG, tanto, que al colombiano lo dejaron por fuera de importante nominación.

Se trata del once ideal de la cuarta jornada en la Champions League. No obstante, con el solo hecho de haber sido protagonista, anotando un doblete en el Parque de los Príncipes frente a los franceses; ‘Lucho’ dio motivos de sobra para hacer parte de esta destacada distinción.

Y sí, es imposible eludir la responsabilidad de haber cometido una falta en la que Hakimi terminó lesionado y con las alarmas encendidas para la Copa de África, pues no se sabe si podrá llegar en óptimas condiciones para el certamen continental con la Selección de Marruecos.

La acción de juego en la que Hakimi salió lesionado. El infractor fue Luis Díaz. AFP

Sin embargo, también es importante aclarar que la acción, que fue desafortunada, no tuvo ninguna mala intención por parte de Luis Díaz. Es más, el mismo ‘cafetero’ pidió disculpas en sus redes sociales, además de desearle una pronta recuperación al futbolista africano.

Además, una de las leyendas e históricos del fútbol mundial, como lo es Toni Kroos, también salió a defender al colombiano, enfatizando en que ni siquiera la acción daba para tarjeta roja; era amarilla.

No obstante, justo por esta expulsión terminando la primera parte, a Luis Díaz lo sacaron de la ‘fiesta’, dejándolo a un lado y no teniéndolo en cuenta para aparecer en el once ideal de la cuarta jornada en la Champions League.

Luis Díaz al momento de ver la tarjeta roja en PSG vs. Bayern Múnich. AFP

¿Cuál fue el once idea de la cuarta fecha en la Liga de Campeones?

El tanto de Lamine Yamal, delantero del Barcelona, al Brujas, fue designado mejor gol de la cuarta jornada de la Liga de Campeones, mientras que el también internacional español Mikel Merino (Arsenal) y el argentino Alexis MacAllister (Liverpool) se encuentran en el once ideal de la semana.

La diana de Lamine Yamal, tras una brillante acción personal y un sutil remate cruzado tras hacer la pared con Fermín López, fue elegida por delante de la de Phil Foden (City) ante el Borussia Dortmund, la de Dan Burn (Newcastle ante el Athletic) y la de Lazar Samardzic (Atalanta ante el Marsella).

El once de la semana, elegido por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, está formado esta vez por Manuel Neuer (Bayern Múnich), Derrick Luckassen (Pafos), Robin Kock (Eintracht Fráncfort), Carlos Augusto (Inter), Carlos Forbs(Brujas), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Alexis MacAllister (Liverpool), David Zappacosta (Atalanta), Phil Foden (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray) y Mikel Merino (Arsenal).